Усилий Минфина по сдерживанию укрепления рубля явно недостаточно - "Открытие Брокер"

"Рубль продолжает укрепляться как за счёт избыточно жесткой политики ЦБ РФ, так и на фоне достаточно дорогой нефти. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3265 руб. Однодневная ставка MosPrime подросла до 10,42%, недельная — до 10,43%, месячная — до 10,49%. Легкий дефицит ликвидности сохраняется и может лишь усилиться по мере приближения налоговых платежей. Соответственно, усилий Минфина по сдерживанию укрепления рубля явно недостаточно. Возможно, ЦБ начнет скупать валюту для пополнения ЗВР или осуществит вербальные интервенции, так как текущий курс явно не благоприятствует экспорту из РФ. С другой стороны, сложно ждать от национальной валюты попыток ослабнуть, когда разница между ставкой ЦБ и инфляцией составляет 5 процентных пунктов, что весьма неплохо способствует притоку спекулятивного капитала в рублевые инструменты в рамках “Carry Trade”, - отмечает аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.