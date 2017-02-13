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Главная / Мнения аналитиков / Индекс ММВБ завершит день на положительной территории, но рост будет в пределах 0,5% - ИК "Фридом-Финанс"
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13 февраля 2017 года 16:29
Индекс ММВБ завершит день на положительной территории, но рост будет в пределах 0,5% - ИК "Фридом-Финанс"
"На фондовом рынке проходит спокойная торговля, что вызвано отсутствием важных новостей и нейтральным внешним фоном. Сегодня рубль укрепился к доллару до 58. Это позитивно для импортеров, особенно телекоммуникационных компаний, ранее привлекавших кредиты в юанях. Однако бумаги МТС и Мегафона пока не в лидерах роста. Явные фавориты пока - бумаги ММК. 16 февраля компания отчитается за 2016 год. Шансы на обновление максимума на этом событии, на мой взгляд, невелики, но все же, сохраняются. До конца дня невыразительная динамика продлится. Индекс ММВБ сегодня, по моему мнению, завершит день на положительной территории, но рост будет в пределах 0,5%", - отмечает начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом-Финанс" Георгий Ващенко.
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13 февраля 2017 года 19:49
Москва. 13 февраля. Доллар США и евро слегка снижаются "Московской бирже" в ходе вечерних торгов понедельника, обновляя июльские минимумы 2015 года; рубль немного подрастает к бивалютной корзине благодаря интересу спекулянтов к carry trade. читать дальше
.13 февраля 2017 года 19:38
Москва. 13 февраля. Российский рынок акций начал неделю с продолжения снижения по индексу ММВБ из-за укрепления рубля и упавшей нефти, не сумевшей найти повод для дальнейшего роста в январском отчете ОПЕК по добыче сырья; также игроки проигнорировали продолжающееся ралли на внешних фондовых площадках. читать дальше
.13 февраля 2017 года 19:06
Москва. 13 февраля. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в понедельник немного подросли на фоне роста у мировых инвесторов "аппетита к риску". При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) слегка снижаются в цене, что ведет к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.13 февраля 2017 года 19:02
"После укрепления в конце минувшей недели доллар начал торги понедельника с роста к двухнедельным максимумам в паре с иеной, - комментирует региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. - Однако в целом настрой валюты выглядит неуверенным в преддверии ключевых событий недели. Евро и... читать дальше
.13 февраля 2017 года 18:27
"Сегодня евро продолжает слабеть относительно рубля после некоторой стабилизации на отметке 62, - отмечает старший аналитик ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Виктор Марков. - Ослабление евро в последний год связано с большими проблемами Еврозоны, а также с повышением спроса на рубли со стороны... читать дальше
.13 февраля 2017 года 18:12
"Укреплению рубля способствует рост интереса инвесторов к российским активам в условиях сохранения относительно высоких процентных ставок и позитивных настроений на нефтяном рынке, - отмечает главный аналитик Бинбанка. - Кроме того, ЦБ РФ на прошлой неделе изъял значительный объем ликвидности, что... читать дальше
.13 февраля 2017 года 17:45
Держатели крупных пакетов считают рынок акций РФ достигшим локальных максимумов - УК «Альфа-Капитал»
Спрос на рисковые активы в последнюю неделю немного возрос: индекс MSCI ACWI вырос на 1%, констатирует аналитик УК «Альфа-Капитал» Андрей Шенк. На рынок действуют все те же факторы – сильные данные по PMI и хорошие отчетности компаний в США. Но на последней неделе мы увидели некоторое смягчение... читать дальше
.13 февраля 2017 года 17:21
На сырьевых рынках превалируют две темы: сокращение производства нефти и проблемы с добычей меди - Julius Baer
В настоящее время на сырьевых рынках превалируют две темы: сокращение производства нефти и проблемы с добычей меди, указывает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. Международное энергетическое агентство поддержало цены на нефть в прошлую пятницу, опубликовав данные по... читать дальше
.13 февраля 2017 года 16:50
"Рубль продолжает укрепляться как за счёт избыточно жесткой политики ЦБ РФ, так и на фоне достаточно дорогой нефти. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3265 руб. Однодневная ставка MosPrime подросла до 10,42%, недельная — до 10,43%, месячная — до 10,49%. Легкий дефицит... читать дальше
.13 февраля 2017 года 16:10
урс доллар/иена после подъема до отметки 114,15 на азиатской сессии скорректировался до уровня 113,43. Негативное влияние на курс иены оказал выход более низкого, чем ожидалось, значения индекса ВВП в Японии за четвертый квартал. Однако развития данное движение не получило, констатируют специалисты... читать дальше
.13 февраля 2017 года 16:05
Москва. 13 февраля. Доллар США и евро слегка понизились на "Московской бирже" в ходе дневных торгов понедельника, обновив минимумы с июля 2015 года; рубль немного повысился к бивалютной корзине, несмотря на снижение цен на нефть. читать дальше
.13 февраля 2017 года 15:38
"Укрепление российского рубля в понедельник связано с позитивной динамикой цен на нефть, а также с оптимизмом "рублевых быков". Если Центральный банк Российской Федерации будет оттягивать момент снижения ставки, то доллар/рубль еще наверняка может протестировать новые минимумы. Мы и ранее... читать дальше
.13 февраля 2017 года 15:21
"Рубль начал новую неделю ростом, укрепляясь и против доллара, и против евро. На открытии биржевой сессии российская валюта обновила годовые максимумы, достигнув значений лета 2015 года – 57,94 руб./доллар. Евро к рублю опускался до 61,70 руб./евро. Поддержку рублю оказывают сохраняющийся спрос на... читать дальше
.13 февраля 2017 года 15:03
Характер торгов в последние дни свидетельствует о начале завершающей фазы укрепления курса рубля - Банк "Санкт-Петербург"
"Рубль значительно укрепляется и сегодня утром торговался вблизи 58 руб./$, - отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург". - Такого уровня национальная валюта не достигала с июля 2015 года. Помимо дорогой нефти, рубль продолжает поддерживать жесткая денежно-кредитная политика Банка России... читать дальше
.13 февраля 2017 года 14:59
"В первый день новой торговой недели индекс РТС растет вслед за курсом рубля относительно доллара, который сегодня подрожал до максимальных значений за последние три года и достиг отметки в 58 руб./доллар. Росту рубля не помешало даже коррекционное снижение цен на нефть. Несмотря на рост... читать дальше
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