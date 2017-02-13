Российские фондовые индексы будут консолидироваться - Dukascopy Bank SA

"В первый день новой торговой недели индекс РТС растет вслед за курсом рубля относительно доллара, который сегодня подрожал до максимальных значений за последние три года и достиг отметки в 58 руб./доллар. Росту рубля не помешало даже коррекционное снижение цен на нефть. Несмотря на рост политических рисков, обусловленных высказываниями кандидата в президенты Франции Марин Ле Пэн о необходимости выхода из зоны евро, европейские индексы акций начали торговую неделю с роста вслед за американскими индексами, которые в пятницу обновили исторические максимумы. На текущий момент европейские индексы растут в среднем на 0,5%. Во второй половине дня наиболее вероятна консолидация российских индексов акций вблизи текущих уровней. Инвесторы находятся в ожидании итогов завтрашнего выступления главы ФРС Джанет Йеллен перед Палатой представителей США с полугодовым докладом о состоянии экономики США", - отмечает руководитель управления торговых стратегий Dukascopy Bank SA Даниил Егоров.