Возможны прорывы пары доллар/рубль в район 57,60 - "Аналитика Онлайн"

"Укрепление российского рубля в понедельник связано с позитивной динамикой цен на нефть, а также с оптимизмом "рублевых быков". Если Центральный банк Российской Федерации будет оттягивать момент снижения ставки, то доллар/рубль еще наверняка может протестировать новые минимумы. Мы и ранее говорили, что возможны прорывы валютной пары доллар/рубль в район 57 рублей 60 копеек, может быть, даже будут попытки снижения в район отметки 56 рублей 40 копеек. Именно в районе этих значений мы рекомендуем с осторожностью подбирать пару в расчете на разворот или коррекцию. При этом учитывайте, что текущий тренд все-таки продолжается нисходящий, и вполне вероятно, что мы увидим его продолжение в среднесрочный перспективе. В случае роста пары доллар/рубль в район отметки 59,20 или 59,60 рекомендуем открывать сделки по тренду на продажу с целями на отметках 58,60 или в районе 58 рублей", - указывает руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя.