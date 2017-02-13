Торговый диапазон – 57,90-58,60 руб./доллар - Уральский Банк Реконструкции и Развития

"Рубль начал новую неделю ростом, укрепляясь и против доллара, и против евро. На открытии биржевой сессии российская валюта обновила годовые максимумы, достигнув значений лета 2015 года – 57,94 руб./доллар. Евро к рублю опускался до 61,70 руб./евро. Поддержку рублю оказывают сохраняющийся спрос на рисковые активы в мире и высокие цены на нефть. Сегодня свой отчет о выполнении договоренностей представит ОПЕК, что может оказать поддержку нефтяным котировкам. На этой неделе в фокусе внимания инвесторов также выступление главы ФРС США Дж. Йеллен в Конгрессе 13-14 февраля. Рынки рассчитывают получить сигналы о каких-либо изменениях в прогнозах Федрезерва относительно трехкратного повышения ставки в этом году. Ожидаемый торговый диапазон на сегодня – 57,90-58,60 руб./доллар", - комментирует ситуацию руководитель дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов.