Уралсиб снизил рейтинг акций Дикси до "держать"

Корпорация "Уралсиб" (MOEX: USBN) понизила прогнозную стоимость акций "Дикси групп" (MOEX: DIXY) до $4,9 за штуку, сообщается в обзоре "Уралсиба".

Кроме того, рекомендация для этих бумаг была понижена аналитиками до "держать".

"Мы пересмотрели модель оценки "Дикси групп", заложив в нее существенно более консервативные прогнозы по ожидаемым темпам роста бизнеса ритейлера и его рентабельности, чем использовались ранее. Однако существуют риски пересмотра модели оценки компании в сторону понижения, поскольку мы все же закладываем в нее определенное улучшение динамики показателей "Дикси" в этом году ", - говорится в обзоре.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Дикси", основанный на оценках аналитиков 16 инвестиционных банков, составляет $5,18 за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $4,6 за штуку.