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Главная  /  Мнения аналитиков  /  Sberbank CIB снизил рейтинг акций Luxoft до "держать" в связи с ростом котировок
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13 февраля 2017 года 12:05

Sberbank CIB снизил рейтинг акций Luxoft до "держать" в связи с ростом котировок

Sberbank Investment Research, аналитическое подразделение Sberbank CIB, понизил рекомендацию для акций Luxoft с "покупать" до "держать", сообщается в обзоре инвестбанка.

Для акций EPAM была сохранена рекомендация "держать".

Прогнозные цены этих бумаг, рассчитанные аналитиками банка, не изменились и составляют $62 за акцию Luxoft и $72 за акцию EPAM.

Опубликовано: /Интерфакс/
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