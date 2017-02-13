"ВТБ Капитал" снизил рейтинг GDR Мегафона до "держать" в связи с ростом котировок

"ВТБ Капитал" понизил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Мегафона" (MOEX: MFON) с $11,5 до $11 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.

Кроме того, рекомендация для этих бумаг была понижена с "покупать" до "держать".

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR "Мегафона", основанный на оценках аналитиков 16 инвестиционных банков, составляет $11,25 за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $10,95 за штуку.