На этой неделе доллар может опуститься до 57,5-58 рублей - Exness

"На прошлой неделе российская валюта обновила полуторалетний максимум к доллару, пользуясь высокими ценами на нефть ($56,6 за баррель) и сохраняющимся интересом инвесторов к высокодоходным активам (в частности, к ОФЗ). На этой неделе доллар может опуститься до 57,5-58 руб. на фоне вероятного повышения ставок межбанковского кредитования в РФ перед уплатой российскими компаниями налогов. Сейчас однодневная ставка межбанковского кредитования в РФ составляет 10,39%, то есть превышает ключевую на 39 б.п. Можно констатировать, что интервенции Минфина и возможность ужесточения санкций в отношении РФ со стороны США оказывают незначительное давление на рубль. Примечательно, что, по оценкам аналитиков Госдепартамента США, санкции не нанесли серьезного ущерба российской экономике. Их ущерб на российскую экономику они оценили в 1% от ВВП, а ущерб от падения цен на нефть в 4% от ВВП РФ. Если укрепление рубля продолжится, то Минфин в марте будет вынужден существенно увеличить объем покупок валюты на внутреннем рынке", – комментирует ситуацию аналитик Exness Сергей Кочергин.