Высокие рублевые ставки могут поддержать российскую валюту - Банк "Зенит"

"На международном валютном рынке доллар слабо укреплялся, при этом встреча президента США с японским премьером обошла стороной тему валютных войн, - комментируют аналитики банка "Зенит". - По итогам дня основная валютная пара опустилась на 20 бп до $1.0640. Рубль учел в котировках факт ежедневной покупки валюты для Минфина. Более того, если ранее риск возвращения мешал рублю укрепляться, то реализация этого риска в довольно комфортном варианте позволяет участникам рынка продолжить покупку рублей. Нефтяные котировки волатильны, но не уходят существенно ниже уровня в $55 за барр. даже на новостях из США о продолжающемся росте запасов и активности добычи. Если нефтедобывающие страны, участвующие в соглашении «ОПЕК+», продемонстрируют хорошие результаты по сокращению добычи, нефтяные цены могут обновить локальные максимумы. Внутренние условия для рубля выглядят также неплохо. В середине стартует налоговый период февраля, который в сумме отвлечет из банковской системы порядка 1.1 трлн руб. С учетом мер Центробанка по абсорбированию ликвидности с денежного рынка, высокие рублевые ставки могут поддержать российскую валюту".