Предполагаем, что нефть пока останется в диапазоне $55–57/баррель - Промсвязьбанк

"Нефть в пятницу заметно выросла, поднявшись практически к $57/баррелям, на отчете МЭА, который показал, что предложение нефти в мире в январе сократилось на 1,5 млн барр. (до 96,4 млн барр./день), 1 млн из которых обеспечен за счет стран ОПЕК. Однако в некоторых странах ОПЕК (Ливия, Нигерия) добыча выросла, также агентство видит потенциал для роста добычи нефти в странах вне картеля – главным образом, в США, Канаде и Бразилии – на 0,7 млн барр./день. Прогноз по росту спроса на текущий год повышен, но незначительно – на 0,1 млн барр./день, до 98 млн барр./день. Сегодня в фокусе будет ежемесячный отчет ОПЕК, который, скорее всего, покажет схожие цифры, а в конце текущей недели состоится заседание Комиссии по добыче, которая оценит выполнение соглашения странами ОПЕК+. Вряд ли цифры будут существенно отличаться от МЭА, так что сюрпризов мы не ждем, предполагая, что нефть пока останется в диапазоне $55–57/баррель", – отмечает аналитик Промсвязьбанка Екатерина Крылова.