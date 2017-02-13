Низкая активность на рынке долговых обязательств РФ связана с неопределенностью на мировых площадках - Росбанк

"На прошлой неделе российские локальные суверенные облигации подтвердили свои позиции, как одни из лидеров роста среди локального долга развивающихся стран в текущем году, - напоминают эксперты Росбанка. - Доходности длинных облигаций продолжили снижаться (еще до -4 бп за неделю), закрепившись на уровнях 8.03% для 10-летней 26207 и 8.35% для 15-летней 26218. В то же время, доходности краткосрочных бумаг за прошлую неделю выросли на 8-10 бп, следуя за неожиданной жесткостью пресс-релиза ЦБ по итогам заседания 3 февраля.

Подобное изменение формы кривой, в целом, было ожидаемым. С другой стороны, нельзя не заметить, что активность инвесторов, выраженная в объемах торгов, оставалась низкой на протяжении всей недели, что обусловлено, прежде всего, неопределенностью на мировых площадках".

Снижение уровней доходности длинного суверенного долга и укрепление рубля способствуют увеличению предложения на рынке как государственных, так и корпоративных бумаг, указывают аналитики Росбанка. На сегодняшний день МинФин на 42% выполнил план размещений ОФЗ на I квартал 2017 года, успешно разместив бумаги на 180 млрд руб. из предельного объема в 400 млрд рублей на валовой основе. Также увеличивается число корпоративных размещений. Специалисты Росбанка ожидают дальнейшего увеличения предложения корпоративных выпусков и выхода на рынок компаний второго-третьего эшелонов (с рейтингом ниже BB+).