Рубль чуть укрепился на открытие торгов понедельника на фоне относительно стабильных цен на нефть

Москва. 13 февраля. Доллар США и евро слегка понизились на "Московской бирже" в начале торгов понедельника; рубль немного повысился к бивалютной корзине на фоне снижающейся нефти.

Первые сделки по доллару США прошли на "Московской бирже" в диапазоне 58,16-58,34 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 58,18 руб./$1 (-6 копеек к уровню предыдущего закрытия). Евро снизился до 61,81 руб./EUR1 (-14 копеек), стоимость бивалютной корзины снизилась на 9,6 копейки по отношению к уровню закрытия пятницы, составив 59,81 рубля.

Доллар при этом оказался на 66,57 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 87,24 копейки ниже официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", небольшое укрепление рубля к доллару и евро в начале торгов 13 февраля связано с относительно стабильными ценами на нефть после их заметного роста в предыдущий торговый день на позитивном прогнозе от Международного энергетического агентства (МЭА). Апрельские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:02 мск подешевели на 0,16% - до $56,61 за баррель. На торгах в предыдущий рабочий день их цена поднялась на 1,92%, завершив торги на уровне $56,7 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) утром в понедельник снизились на 0,24% - до $53,73 за баррель. По итогам предыдущей сессии они прибавили в цене 1,62% и закончили торги на уровне $53,86 за баррель, что является максимальной отметкой с 1 февраля.

По данным МЭА, страны ОПЕК соблюдают соглашение о сокращении добычи на 1,2 млн баррелей в сутки на 90%, что является рекордным показателем в истории. Кроме того, МЭА повысило оценки мирового спроса на нефть в 2016-2017 годах, но отметило, что страны, не входящие в ОПЕК, увеличат добычу на 400 тыс. б/с в 2017 году после сокращения на 800 тыс. б/с в прошлом году. ОПЕК в понедельник планирует опубликовать очередной ежемесячный отчет о добыче стран-участниц картеля.

Количество работающих нефтяных буровых установок в США за минувшую неделю выросло на 8 и достигло 591, сообщила в пятницу американская нефтесервисная компания Baker Hughes. Таким образом, показатель повышается четвертую неделю подряд. Опасения, что нефтепроизводители США будут наращивать производство на фоне восстановления нефтяных котировок, оказывают сдерживающее влияние на глобальный рынок, отмечают эксперты.