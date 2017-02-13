Позиционирование иностранных инвесторов указывает на ожидания дальнейшего снижения USD/RUB - Росбанк

"Позиционирование иностранных инвесторов продолжает указывать на ожидания дальнейшего снижения USD/RUB: согласно данным CFTC, чистая длинная позиция по рублю остается на высоких по историческим меркам уровнях в 17.5 тыс. контрактов, - отмечают аналитики Росбанка. - При этом российское население, судя по последним данным ЦБ, напротив, использует данную тенденцию для дальнейшего медленного накопления валютных позиций: чистый спрос на иностранную валюту в декабре 2016 года составил 1.9 млрд долл. (15.8 млрд долл. по итогам всего года). Мы ожидаем, что обе тенденции сохранятся в обозримом будущем – но пока не рассчитываем увидеть столь же массовое участие населения на валютном рынке, как в 2014 году".