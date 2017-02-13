Сегодня на российском фондовом рынке вероятна реализация повышательной коррекции - Промсвязьбанк

"Мы полагаем, что сегодня на российском фондовом рынке вероятна реализация повышательной коррекции к снижению, наблюдавшемуся на протяжении всей прошлой недели. Факторами роста могут выступить близость сильного уровня поддержки, улучшение динамики цен на нефть и имеющиеся предпосылки для повышения аппетита к риску в глобальных активах. Определенное давление на текущей неделе на российские фондовые активы может оказать лишь курс национальной валюты", - указывает специалист Промсвязьбанка Илья Фролов.