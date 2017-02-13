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13 февраля 2017 года 09:36
Утром в акциях возможна консолидация-коррекция вверх - ИФ "Олма"
Сегодня в начале торгов возможна консолидация-коррекция вверх как по основным высоколиквидным бумагам, так и по валютной паре доллар-рубль. Вместе с тем, обращает внимание начальник отдела торговых операций ИФ "Олма" Антон Манаев, доходности по казначейским облигациями США несколько повысились за последние торговые сессии, отражая неуверенность инвесторов в успехе готовящихся налоговых реформ Д. Трампа, а индекс доллара (DXY), отражающий обстановку на мировом валютном рынке, вновь закрепился выше психологически важного уровня в 100 пунктов.
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13 февраля 2017 года 10:08
"Рубль имеет шансы укрепиться к доллару при позитивном отчете ОПЕК за январь, - прогнозирует главный аналитик банка "Глобэкс" Виктор Веселов. - Отчет будет содержать данные по сокращению добычи нефти, что в условиях текущего избытка может быть позитивно воспринято товарными трейдерами, которые... читать дальше
.13 февраля 2017 года 10:03
"Российский рынок завершил прошлую неделю с потерями. Потери эти объясняются как укреплением рубля, который снижает привлекательность рублевых активов, так и отсутствием каких-то больших идей. Надежды на новую администрацию США пока не оправдываются, и внутренних позитивных экономических событий... читать дальше
.13 февраля 2017 года 09:56
Москва. 13 февраля. На рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник, скорее всего, не сложится ярко выраженной динамики цен на фоне сохранения Банком России ключевой ставки на уровне 10% годовых по итогам заседания 3 февраля и противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе нефтяных площадок, полагают эксперты. читать дальше
.13 февраля 2017 года 09:56
о мнению специалистов ИК "Атон", в понедельник российский рынок акций начнет сессию нейтрально. читать дальше
.13 февраля 2017 года 09:49
"Мы полагаем, что сегодня на российском фондовом рынке вероятна реализация повышательной коррекции к снижению, наблюдавшемуся на протяжении всей прошлой недели. Факторами роста могут выступить близость сильного уровня поддержки, улучшение динамики цен на нефть и имеющиеся предпосылки для повышения... читать дальше
.13 февраля 2017 года 09:45
"Сегодня мы ожидаем рост российских фондовых индексов с открытия торгов и восстановление части потерь пятничной торговой сессии. Среди бумаг мы бы отметили акции ММК, ГМК "Норникель", "Северсталь", - указывает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов. читать дальше
.13 февраля 2017 года 09:45
В первый рабочий день недели аналитики прогнозируют открытие фондовых торгов на положительной территории. читать дальше
.13 февраля 2017 года 09:29
"Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается умеренно позитивное. Котировки апрельских фьючерсов на нефть марки Brent удерживаются выше уровня в $56 за... читать дальше
.13 февраля 2017 года 09:25
Американские фондовые индексы в пятницу вместе обновили исторические максимумы. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют подъем в понедельник. Цены на нефть эталонных марок слабо снижаются в понедельник. читать дальше
.13 февраля 2017 года 09:22
"С начала текущего года российский рынок акций перешел в режим коррекции к предыдущему росту. "Быки" копят силы для дальнейшего роста индекса ММВБ в район 2400 пунктов, и пока они "отдыхают", этот индекс движется в рамках понижательного канала с границами 2110–2260. К слову, на уровне 2150... читать дальше
.13 февраля 2017 года 09:15
"Сегодня Brent может попытаться протестировать отметку 57 на докладе ОПЕК, которая представит данные по сокращению производства. Велика вероятность, что отчет будет носить еще более оптимистичный характер, чем сведения от МЭА, ведь производителям важно поддерживать цены на высоком уровне. В случае... читать дальше
.13 февраля 2017 года 09:08
"Сегодня у российской валюты будет шанс продолжить восхождение, если котировки "черного золота" решатся на "штурм" отметки 57. ОПЕК отчитается о сокращении добычи в рамках полугодовой сделки, и велика вероятность, что картель представит воодушевляющие цифры. В этом случае Brent может "накрыть"... читать дальше
.13 февраля 2017 года 09:02
"Индекс ММВБ начнет понедельник, вероятно, незначительным повышением на фоне позитива на зарубежных площадках. В оптимистичном варианте на этой неделе индекс ММВБ возобновит рост с ориентиром 2200 пунктов и выше. Сценарий с пробоем 2150 и последующим возвращением выше 2170-2180, по нашему мнению,... читать дальше
.10 февраля 2017 года 20:18
Рынок акций РФ на неделе просел по индексам из-за не оправдавшихся надежд на скорую отмену США антироссийских санкций. Поддержку рынку оказывала выросшая нефть на фоне выполнения нефтяниками договоренностей соглашения ОПЕК+ по ограничению добычи, а также рост металлов, в то время как реакция рынков на прошедшие заседания ведущих центробанков (Банка Японии, Федрезерва США, Банка Англии и ЦБ РФ) оказалась в целом нейтральной. читать дальше
.10 февраля 2017 года 20:11
Москва. 10 февраля. Доллар США и евро упали до минимумов с июля 2015 года в ходе торгов на "Московской бирже" в пятницу; рубль растет к бивалютной корзине на фоне укрепляющейся нефти. читать дальше
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