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13 февраля 2017 года 09:45

Утренние прогнозы: рост фондовых индексов

В первый рабочий день недели аналитики прогнозируют открытие фондовых торгов на положительной территории.

ИФК "Солид" (Олег Шагов): "Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе 2165 пунктов по индексу ММВБ, предполагая, что в условиях благоприятного внешнего фона этот фондовый индикатор способен частично отыграть понесенные в последние дни потери".

"Инвестиционная палата" (Александр Волынский): "Индекс ММВБ начнет понедельник, вероятно, незначительным повышением на фоне позитива на зарубежных площадках. В оптимистичном варианте на этой неделе индекс ММВБ возобновит рост с ориентиром 2200 пунктов и выше. Сценарий с пробоем 2150 и последующим возвращением выше 2170-2180, по нашему мнению, также стоит рассматривать как позитивный. Переход в консолидацию ниже 2140-2150 пунктов по индексу ММВБ, скорее всего, даст сигнал к развитию продаж с целью 2050-2100".

"Промсвязьбанк" (Илья Фролов): "Мы полагаем, что сегодня на российском фондовом рынке вероятна реализация повышательной коррекции к снижению, наблюдавшемуся на протяжении всей прошлой недели. Факторами роста могут выступить близость сильного уровня поддержки, улучшение динамики цен на нефть и имеющиеся предпосылки для повышения аппетита к риску в глобальных активах. Определенное давление на текущей неделе на российские фондовые активы может оказать лишь курс национальной валюты".

ИФ "Олма" (Антон Манаев): "Сегодня в начале торгов возможна консолидация-коррекция вверх по основным высоколиквидным бумагам".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Сегодня мы ожидаем рост российских фондовых индексов с открытия торгов и восстановление части потерь пятничной торговой сессии. Среди бумаг мы бы отметили акции ММК, ГМК "Норникель", "Северсталь".

ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" (Андрей Верников): "С начала текущего года российский рынок акций перешел в режим коррекции к предыдущему росту. "Быки" копят силы для дальнейшего роста индекса ММВБ в район 2400 пунктов, и пока они "отдыхают", этот индекс движется в рамках понижательного канала с границами 2110–2260. К слову, на уровне 2150 находится одновременно две технические поддержки, поэтому в начале недели мы ожидаем отскока индекса наверх".


Опубликовано: /Финмаркет/
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