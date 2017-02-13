На рынке рублевых корпоративных бондов в понедельник не сложится ярко выраженной динамики

Москва. 13 февраля. На рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник, скорее всего, не сложится ярко выраженной динамики цен на фоне сохранения Банком России ключевой ставки на уровне 10% годовых по итогам заседания 3 февраля и противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе нефтяных площадок, полагают эксперты.

Американские фондовые индексы в пятницу вместе обновили исторические максимумы по итогам вторых торгов подряд, а также завершили "в плюсе" третью неделю подряд. Положительное влияние на рынок оказало, в частности, повышение цен на нефть. Кроме того, инвесторы продолжают внимательно отслеживать заявления президента США Дональда Трампа и его администрации. В четверг Д.Трамп пообещал в ближайшие несколько недель сделать "феноменальное объявление" о планах налогообложения. Снижение корпоративных налогов для поддержки американского бизнеса было одним из центральных пунктов предвыборной платформы Д.Трампа, однако до сих пор президент не раскрыл никаких подробностей.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют подъем в понедельник на результатах встречи президента США Дональда Трампа и премьер-министра Японии Синдзо Абэ, которая состоялась в пятницу в Вашингтоне. Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific поднялся с открытия рынка на 0,4%. Инвесторы расценили итоги общения руководителей двух стран как позитивные. В частности, Д.Трамп заявил, что США хотят свободных и справедливых торговых отношений с Японией, которая является основным азиатским торговым партнером Штатов.

Японский индекс Nikkei 225 вырос в понедельник на 0,42%, несмотря на ослабление темпов подъема экономики страны в четвертом квартале. Согласно предварительным данным, ВВП Японии увеличился на 1% в годовом выражении после повышения на пересмотренные 1,4% в июле-сентябре. Таким образом, экономический подъем продолжается четвертый квартал подряд, что является самым длительным периодом позитивной динамики с 2013 года. Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем прогнозировали рост на 1,1%.

Гонконгский индекс Hang Seng к 8:27 мск увеличился на 0,52%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,58%. Австралийский индикатор S&P/ASX 200 к 8:37 мск поднялся на 0,7%, южнокорейский Kospi - на 0,04%.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок слабо снижаются в понедельник после повышения по итогам предыдущей торговой сессии на позитивном прогнозе от Международного энергетического агентства (МЭА). Апрельские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:43 мск подешевели на 0,07% - до $56,66 за баррель. На торгах в предыдущий рабочий день их цена поднялась на 1,92%, завершив день на уровне $56,7 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) утром в понедельник снизились на 0,13% - до $53,79 за баррель. По итогам предыдущей сессии они прибавили в цене 1,62% и закончили торги на уровне $53,86 за баррель, что является максимальной отметкой с 1 февраля.

По данным МЭА, страны ОПЕК соблюдают соглашение о сокращении добычи на 1,2 млн баррелей в сутки на 90%, что является рекордным показателем в истории. Кроме того, МЭА повысило оценки мирового спроса на нефть в 2016-2017 годах, но отметило, что страны, не входящие в ОПЕК, увеличат добычу на 400 тыс. б/с в 2017 году после сокращения на 800 тыс. б/с в прошлом году. ОПЕК в понедельник планирует опубликовать очередной ежемесячный отчет о добыче стран-участниц картеля.

Количество работающих нефтяных буровых установок в США за минувшую неделю выросло на 8 и достигло 591, сообщила в пятницу американская нефтесервисная компания Baker Hughes. Таким образом, показатель повышается четвертую неделю подряд. Опасения, что нефтепроизводители США будут наращивать производство на фоне восстановления нефтяных котировок, оказывают сдерживающее влияние на глобальный рынок, отмечают эксперты.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу практически не изменилась по отношению к предыдущему торговому дню и осталась ниже средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" составил 13,483 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 7,31 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 10 февраля снизился всего на 0,01% и составил 104,79 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,01%, поднявшись до 492,59 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Внешэкономбанк БО-04" (+0,2%), "ГТЛК-01" (+0,11%) и "РЖД-17" (+0,07%), а в лидерах снижения - "Сбербанк БО-17" (-0,35%), "РЖД БО-07" (-0,25%) и "МТС-07" (-0,1%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Мобильные Телесистемы" (МТС) завершило размещение биржевых облигаций серии 001Р-01 объемом 10 млрд рублей. Book building облигаций проходил 2 февраля. Спрос на бонды составил около 50 млрд рублей, по финальному ориентиру ставки - около 17 млрд рублей. По итогам сбора заявок МТС установили ставку 1-го купона бондов на уровне 9% годовых. Ставки 2-10-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Срок обращения бумаг - 5 лет, по выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов.

Лизинговая компания ООО "Соллерс-Финанс" установила ставку 1-го купона облигаций 1-й серии объемом 2 млрд рублей в размере 12,25% годовых. Ставки 2-12-го купонов приравниваются к ставке 1-го купона. Book building проходил 10 февраля. Техническое размещение бондов запланировано на 14 февраля. Номинальный объем выпуска облигаций 1-й серии составляет 2,5 млрд рублей, однако в феврале планируется разместить бумаги объемом только 2 млрд рублей. Оставшуюся часть выпуска планируется доразместить в течение 1 года с даты начала размещения. Данный выпуск облигаций дебютный для компании.

Банк "Зенит установил ставку 10-го купона 8-го выпуска облигаций в размере 10,75% годовых. Банк разместил 5-летние бумаги объемом 5 млрд рублей в августе 2012 года. Ставки 1-2-го купонов по итогам маркетинга были установлены в размере 9,2% годовых. Ставки 3-5-го купонов - 8,1% годовых, 6-7-го купонов - 16,5% годовых, 8-9-го купонов - 12,5% годовых. По выпуску 27 февраля предстоит оферта.

Кроме того, банк "Зенит" установил ставку 2-го купона облигаций серии БО-001Р-02 в размере 10,25% годовых. Банк в ноябре 2016 года завершил размещение 3-летних биржевых облигаций серии БО-001Р-02. Банк разместил облигации на 800 млн рублей при номинальном объеме выпуска в 1 млрд рублей. Ставка 1-го купона по облигациям была установлена в размере 10,25% годовых. Ставка 2-20-го купонов равна сумме значения ключевой ставки Банка России, действующей на 3-й день до даты начала соответствующего купонного периода, и премии в размере 0,25%. Бумаги имеют квартальные купоны. Бумаги размещены в рамках программы объемом до 50 млрд рублей. Срок обращения бумаг, размещаемых в рамках программы, составляет до 30 лет. Срок действия программы - 30 лет.

Связь-банк установил ставку 5-го купона облигаций серии БО-03 в размере 10,75% годовых (53,31 рубля на одну ценную бумагу номиналом 1 тыс. рублей). Банк разместил 3-й выпуск биржевых облигаций объемом 5 млрд рублей в феврале 2015 года. Трехлетние облигации имеют 6 полугодовых купонов. Ставка 1-2-го купонов определена в размере 15,5% годовых, 3-го купона - 12% годовых, 4-го купона - 10,9% годовых. Оферта по бондам пройдет 1 марта.

Совет директоров ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП, головная компания группы FESCO) утвердил реструктуризацию долга по биржевым облигациям серии БО-01 и перенес выплату третьего купона на апрель 2017 года. ДВМП согласовало реструктуризацию с держателями бондов в январе, подписав соглашение с ООО "Регион Финанс", являющимся представителем владельцев облигаций (ПВО) по данному выпуску бумаг. В соответствии с подписанным соглашением выплата третьего купона по облигациям, не исполненная 27 октября 2016 года, переносится на 27 апреля 2017 года. Как сообщалось, владельцы облигаций согласились на реструктуризацию долга и избрали своим представителем ООО "Регион Финанс" (входит в группу компаний "Регион") на собрании 27 декабря 2016 года. "Московская биржа" 10 января 2017 года зарегистрировала изменения в решение о выпуске ДВМП облигаций серии БО-01.