Три основных индекса США в пятницу обновили рекорды

Американские фондовые индексы в пятницу вместе обновили исторические максимумы. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют подъем в понедельник. Цены на нефть эталонных марок слабо снижаются в понедельник.

Американские фондовые индексы в пятницу вместе обновили исторические максимумы по итогам вторых торгов подряд, а также завершили "в плюсе" третью неделю подряд, сообщает MarketWatch.

Положительное влияние на рынок оказало, в частности, повышение цен на нефть.

Кроме того, инвесторы продолжают внимательно отслеживать заявления президента США Дональда Трампа и его администрации. В четверг Д.Трамп пообещал в ближайшие несколько недель сделать "феноменальное объявление" о планах налогообложения.

Снижение корпоративных налогов для поддержки американского бизнеса было одним из центральных пунктов предвыборной платформы Д.Трампа, однако до сих пор президент не раскрыл никаких подробностей.

В пятницу американский президент встретился с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. По итогам встречи Д.Трамп заявил, что США хотят свободных и справедливых торговых отношений с Японией.

За минувшую неделю Standard & Poor's 500 увеличился на 0,8%, в результате чего подъем индекса за три последних недели достиг 2%. Dow Jones Industrial Average за пять дней вырос на 1%, Nasdaq Composite - на 1,2%.

Мичиганский университет опубликовал в пятницу предварительное значение индекса потребительского доверия в США за февраль. Показатель упал до 95,7 пункта с январского уровня в 98,5 пункта. Аналитики в среднем ожидали более умеренного снижения - до 98 пунктов.

Цены на импортируемую в США продукцию в январе выросли 0,4% в помесячном и на 3,7% в годовом выражении, по данным министерства труда. Эксперты в среднем ожидали повышения соответственно на 0,3% и 3,4%.

Среди 30 компаний, акции которых входят в расчет Dow Jones, в пятницу наиболее существенно выросла рыночная стоимость Caterpillar (на 2,5%) и Nike (на 1,7%).

Котировки бумаг производителя детского питания Mead Johnson Nutrition Co. за день увеличились на 5,6% на новости о том, что британская Reckitt Benckiser покупает компанию за $17,9 млрд с учетом долга.

Капитализация Activision Blizzard взлетела почти на 19%. Разработчик компьютерных игр обнародовал слабую квартальную отчетность, но объявил о повышении дивидендов и объема программы выкупа собственных акций.

Цена акций Sears Holdings Corp. подскочила на 25,6% после того, как сеть магазинов сообщила новые детали плана по реструктуризации, который направлен на сокращение расходов на $1 млрд в год.

Помимо этого подорожали бумаги Exxon Mobil (на 0,8%) и Chevron (на 0,7%).

Индекс Dow Jones Industrial Average в пятницу вырос на 96,97 пункта (0,48%) - до 20269,37 пункта.

Standard & Poor's 500 по итогам торгов увеличился на 8,23 пункта (0,36%), составив 2316,1 пункта.

Значение Nasdaq Composite за день повысилось на 18,95 пункта (0,33%) - до 5734,13 пункта.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют подъем в понедельник на результатах встречи президента США Дональда Трампа и премьер-министра Японии Синдзо Абэ, которая состоялась в пятницу в Вашингтоне.

Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific поднялся с открытия рынка на 0,4%.

Инвесторы расценили итоги общения руководителей двух стран как позитивные. В частности, Д.Трамп заявил, что США хотят свободных и справедливых торговых отношений с Японией, которая является основным азиатским торговым партнером Штатов.

"Они продемонстрировали рукопожатия и объятия. Трамп и Абэ показали, что идут очень сплоченным фронтом", - отмечает главный рыночный аналитик IG Крис Уэстон.

Японские индексы Nikkei 225 и Topix к 8:22 мск увеличились соответственно на 0,54% и 0,6%, несмотря на ослабление темпов подъема экономики страны в четвертом квартале.

Согласно предварительным данным, ВВП Японии увеличился на 1% в годовом выражении после повышения на пересмотренные 1,4% в июле-сентябре. Таким образом, экономический подъем продолжается четвертый квартал подряд, что является самым длительным периодом позитивной динамики с 2013 года, отмечает MarketWatch. Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем прогнозировали рост на 1,1%.

Котировки акций автопроизводителя Honda Motor в ходе торгов в понедельник выросли на 1,3%.

Рыночная стоимость Fuji Heavy, которая выпускает автомобили Subaru, повысилась на 1,2%.

Цена мартовских фьючерсов на нефть WTI закончила торги в пятницу на уровне $53,86 за баррель, что является максимальной отметкой с 1 февраля. Это способствует увеличению курса ценных бумаг Inpex более чем на 5%.

Гонконгский индекс Hang Seng к 8:27 мск увеличился на 0,52%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,58%.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 к 8:37 мск поднялся на 0,7%, южнокорейский Kospi - на 0,04%.

Повышение цен на медь и железную руду оказывает хорошее влияние на котировки акций австралийских сырьевых компаний, в том числе капитализация Fortescue Metals подскочила на 6,2% и Mineral Resources - на 4%.

Цены на нефть эталонных марок слабо снижаются в понедельник после повышения по итогам предыдущей торговой сессии на позитивном прогнозе от Международного энергетического агентства (МЭА), отмечает MarketWatch.

Апрельские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:03 мск подешевели на $0,06 (0,11%) - до $56,64 за баррель. На торгах в предыдущий рабочий день их цена поднялась на $1,07 (1,92%), завершив день на уровне $56,7 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) утром в понедельник снизились на $0,07 (0,13%) - до $53,79 за баррель. По итогам предыдущей сессии они прибавили в цене $0,86 (1,62%) и закончили торги на уровне $53,86 за баррель, что является максимальной отметкой с 1 февраля.

По итогам всей прошлой недели цена Brent опустилась на 0,2%, в то время как WTI увеличилась всего на 3 цента.

По данным МЭА, страны ОПЕК соблюдают соглашение о сокращении добычи на 1,2 млн баррелей в сутки на 90%, что является рекордным показателем в истории.

Кроме того, МЭА повысило оценки мирового спроса на нефть в 2016-2017 годах, но отметило, что страны, не входящие в ОПЕК, увеличат добычу на 400 тыс. б/с в 2017 году после сокращения на 800 тыс. б/с в прошлом году.

ОПЕК в понедельник планирует опубликовать очередной ежемесячный отчет о добыче стран-участниц картеля.

Количество работающих нефтяных буровых установок в США за минувшую неделю выросло на 8 и достигло 591, сообщила в пятницу американская нефтесервисная компания Baker Hughes. Таким образом, показатель повышается четвертую неделю подряд.

Опасения, что нефтепроизводители США будут наращивать производство на фоне восстановления нефтяных котировок, оказывают сдерживающее влияние на глобальный рынок, отмечают эксперты.