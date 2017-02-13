Нефть вытягивает рубль на новые высоты - InstaForex

"Сегодня у российской валюты будет шанс продолжить восхождение, если котировки "черного золота" решатся на "штурм" отметки 57. ОПЕК отчитается о сокращении добычи в рамках полугодовой сделки, и велика вероятность, что картель представит воодушевляющие цифры. В этом случае Brent может "накрыть" новая волна покупок, и, возможно, мы увидим тестирование уровня 57. Для рубля это будет подразумевать движение в направлении уровня 58, откуда возможен отскок", - отмечает аналитик InstaForex Игорь Ковалев.