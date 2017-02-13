Индекс ММВБ начнет понедельник, вероятно, незначительным повышением - Инвестиционная палата

"Индекс ММВБ начнет понедельник, вероятно, незначительным повышением на фоне позитива на зарубежных площадках. В оптимистичном варианте на этой неделе индекс ММВБ возобновит рост с ориентиром 2200 пунктов и выше. Сценарий с пробоем 2150 и последующим возвращением выше 2170-2180, по нашему мнению, также стоит рассматривать как позитивный. Переход в консолидацию ниже 2140-2150 пунктов по индексу ММВБ, скорее всего, даст сигнал к развитию продаж с целью 2050-2100", - указывает управляющий активами Инвестиционной палаты Александр Волынский.