В начале недели ожидаем отскока индекса ММВБ наверх - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"

"С начала текущего года российский рынок акций перешел в режим коррекции к предыдущему росту. "Быки" копят силы для дальнейшего роста индекса ММВБ в район 2400 пунктов, и пока они "отдыхают", этот индекс движется в рамках понижательного канала с границами 2110–2260. К слову, на уровне 2150 находится одновременно две технические поддержки, поэтому в начале недели мы ожидаем отскока индекса наверх", - отмечает заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников.