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10 февраля 2017 года 20:18

Рынок акций на неделе упал к уровням почти 3-недельной давности по ММВБ из-за крепления рубля

Рынок акций РФ на неделе просел по индексам из-за не оправдавшихся надежд на скорую отмену США антироссийских санкций. Поддержку рынку оказывала выросшая нефть на фоне выполнения нефтяниками договоренностей соглашения ОПЕК+ по ограничению добычи, а также рост металлов, в то время как реакция рынков на прошедшие заседания ведущих центробанков (Банка Японии, Федрезерва США, Банка Англии и ЦБ РФ) оказалась в целом нейтральной.

Рынок акций РФ на неделе упал к уровням почти 3-недельной давности по индексу ММВБ по индексам из-за укрепления рубля и сохраняющихся продаж после не оправдавшихся надежд на скорую отмену США антироссийских санкций.

В период с 6 по 10 февраля индекс ММВБ просел на 2,9% - до 2162,19 пункта, индекс РТС потерял 2,2% и достиг 1164,21 пункта, при этом доллар за неделю подешевел на 0,46 рубля, а нефть Brent просела на 0,2% или $0,13 (апрельский фьючерс).

Неделя началась с отката к 2210 пунктам по индексу ММВБ на фоне подешевевшей нефти и просевшей фондовой Европы, в лидерах снижения выступили бумаги "Башнефти" (-6,5%). Префы" "Россетей" (+4,6%) обновили максимум с августа 2011 года в отсутствие новостей - основным драйвером остаются ожидания высоких дивидендов компании.

На мировых фондовых площадках наметилась коррекция после роста на фоне решения президента США Дональда Трампа по смягчению регулирования в финансовом секторе. Д.Трамп в официально инициировал пересмотр закона о финансовой реформе Додда-Фрэнка, принятого в 2010 году, чтобы кардинально ослабить избыточное, по его мнению, регулирование сектора финансовых услуг и поддержать тем самым рост экономики США.

Нефть утром росла на новых санкциях США против Ирана из-за испытания страной баллистической ракеты средней дальности, цена Brent протестировала рубеж $57 за баррель, но затем котировки развернулись вниз из-за ожиданий увеличения добычи в США.

Во вторник индекс ММВБ поднялся к 2220 пунктам на фоне подросшей Европы и ослабления рубля; сдерживающим фактором для покупателей выступила упавшая нефть. Продолжилось пятый день подряд ралли "префов" "Россетей" (+3,1%, до 2,449 рубля), обновивших максимум с лета 2011г на ожиданиях высоких дивидендов за 2016 год. Поддержку бумагам Сбербанка (+0,4%) оказал отчет по РСБУ за январь - банк получил чистую прибыль в размере 57,9 млрд рублей, что вдвое больше, чем годом ранее (28,3 млрд рублей).

Глава ФРБ Филадельфии Патрик Харкер заявил, что не исключает повышения процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС) на мартовском заседании, а также по-прежнему поддерживает три повышения ставок в 2017 году. Нефть Brent откатилась в район $55 за баррель из-за опасений относительно сохраняющегося перепроизводства топлива на мировом уровне и укреплением доллара.

В среду рынок акций в среду обвалился к уровню более чем 2-недельной давности по индексу ММВБ (ниже 2190 пунктов) из-за укрепления рубля и снижения индексов в Европе и США; локомотивом отката выступили бумаги "Газпрома" (-2,4%) на больших оборотах на новостях MSCI о сокращении оценки free float акций концерна. Индексный провайдер MSCI снизил с 1 марта FIF (foreign inclusion factor, применительно к российским компаниям - оценка free float) "Газпрома" с 0,5 до 0,45. Решение последовало за выкупом 3,59% акций "Газпрома" у ВЭБа компанией группы и раскрытием газовой монополией обновленной структуры акционеров. Снижение FIF бумаг "Газпрома" приведет к сокращению их веса в индексах MSCI и оттоку средств инвестфондов.

Нефть опускалась ниже $55 за баррель на данных Американского института нефти (API), показавших рост запасов нефти в США на прошлой неделе на 14,2 млн баррелей. Вышедший вечером в среду отчет Минэнерго США также показал рост запасов нефти на 13,83 млн баррелей, однако цены пошли вверх на данных о сокращении запасов бензина (при прогнозах роста) - Brent отскочила к $55,3 за баррель.

В четверг индекс ММВБ просел в район 2170 пунктов (минимум с 24 января) из-за укрепления рубля на фоне подросшей нефти, подскочили почти на 8% акции "Башнефти", перепроданные в прошлые дни. Упали акции "ФосАгро" (-6,6%, до 2522 рублей при рекордном объеме торгов в 1,946 млрд рублей) на новостях, что компания Adorabella Limited (бенефициарами являются Андрей Гурьев и члены его семьи) продала пакет из 4,5% акций "ФосАгро" с дисконтом к рынку - по цене 2550 рублей за акцию. В результате сделки free float "ФосАгро" вырастет до 25,1%, это в дальнейшем может привести к увеличению веса GDR компании в индексе MSCI Russia и притоку в бумаги капитала западных инвестфондов.

В пятницу снижение рынка акций продолжилось на фоне дальнейшего укрепления рубля, несмотря на ралли мировых фондовых площадок (В США индексы обновили максимумы, Азия поднялась к пикам за 1,5 года) и рост нефти. Акции "Детского мира" на первых биржевых торгах после первичного размещения (IPO) показали высокую волатильность, но закрыли день на уровне цены IPO 85 рублей при рекордном объеме в 2,977 млрд рублей. В лидерах отката выступили акции "Башнефти" (-4,9%).

Оптимизм на мировых площадках вызвали обещания Д.Трампа в ближайшие 2-3 недели сделать "феноменальное объявление" о планах налогообложения, а также статистика из Китая, который существенно нарастил экспорт и импорт в январе. Глава ФРБ Сент-Луиса Дж.Баллард заявил, что процентные ставки ФРС могут остаться на низком уровне до конца 2017 года.

Нефть Brent превысила $56 за баррель в ожидании отчета ОПЕК по январским объемам добычи.

По итогам недели среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи", хуже рынка смотрелись акции АО "Объединенная авиастроительная корпорация" (-13%), "ФосАгро" (-10%), "РусАла" (-9%); лучше рынка выглядели акции АО "Открытые инвестиции" (+11%), "Селигдара" (+9%), "Мостотреста" (+8%).

Динамику рынка акций на следующей неделе задаст движение нефти послу выхода 13 февраля январского отчета ОПЕК по добыче сырья. Для индекса ММВБ коридор колебаний может составить 2140-2190 пунктов, для РТС – 1150-1190 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".


Опубликовано: /Финмаркет/
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