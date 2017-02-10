Рубль обновил максимумы с июля 2015г к доллару и евро в пятницу благодаря росту цен на нефть

Москва. 10 февраля. Доллар США и евро упали до минимумов с июля 2015 года в ходе торгов на "Московской бирже" в пятницу; рубль растет к бивалютной корзине на фоне укрепляющейся нефти.

Курс доллара США составил 58,44 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 52 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 62,09 руб./EUR1, снизившись на 75,8 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) опустилась на 62,69 копейки, до 60,08 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", укрепление рубля к доллару и евро в пятницу связано с продолжающимся ростом нефтяных котировок. Нефть увеличила темпы подъема в пятницу и нивелировала снижение с начала недели на позитивном прогнозе от Международного энергетического агентства (МЭА). Цена апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК увеличилась на 2,01% - до $56,75 за баррель. Контракт на нефть WTI с поставкой в марте подорожал на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на 1,91% - до $54,01 за баррель.

По данным МЭА, страны ОПЕК соблюдают соглашение о сокращении добычи на 1,2 млн баррелей в сутки на 90%, что является рекордным показателем в истории. Кроме того, МЭА повысило оценки мирового спроса на нефть в 2016-2017 годах, но отметило, что страны, не входящие в ОПЕК, увеличат добычу на 400 тыс. б/с в 2017 году после сокращения на 800 тыс. б/с в прошлом году.

Начальник отдела конверсионных операций Металлинвеста Александр Панасенко сказал, что в ходе дневных торгов пятницы рубль укреплялся и в паре "доллар-рубль" были заметны довольно активные продажи. "В целом положительное влияние на котировки российской валюты оказала нефть, которая росла в течение всего дня", - отметил он.

Как считает старший аналитик компании "Альпари" Анна Бодрова, рубль эффективно использовал опору на нефть и дорожал в парах с иностранными валютами. "В пятницу доллар обновил минимум этого года, но власти комментируют происходящее с валютами весьма отвлеченно и без конкретики. В том случае, если американская валюта закрепится ниже поддержки 58,50 руб./$1, будет открыта ранее обозначавшаяся дорога в сторону 56,0-56,50 руб./$1. Где-то в этой области сосредоточен масштабный спрос покупателей с последующим выносом в область 65-67 руб./$1, и техническая картина не исключает такого варианта развития событий", - полагает она.

По мнению аналитика компании "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, инициатива на валютном рынке принадлежит рублю. "По данным ЦБ РФ, положительное сальдо счета текущих операций РФ в январе составило $8,6 млрд, что почти вдвое превышает показатель прошлого января. Чистый отток капитала в том месяце оказался на уровне $2,2 млрд, что вполне сопоставимо с $2,1 млрд годом ранее. К тому же первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов отметил, что carry trade лучше, чем отсутствие притока капитала. Иными словами, ЦБ РФ поддерживает сложившуюся ситуацию на рынке, и национальная валюта может еще укрепиться, тем более в условиях высоких рублевых ставок", - пояснил он свою точку зрения.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ понизил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 17,78 копейки, до 58,8457 руб./$1, и понизил курс евро на 34,29 копейки, до 62,6824 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" снизился на 23,99 копейки по отношению к четвергу и составил 58,694 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК пятницы понизился на 21,19 копейки по отношению к 9 февраля и составил 58,6922 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту составил $4 млрд 634,729 млн, из которых $1 млрд 246,657 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 388,072 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился на 47,11 копейки по отношению к четвергу - до 62,5479 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК пятницы снизился на 47,63 копейки по отношению к 9 февраля и составил 62,4505 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR469,936 млн, из которых EUR203,096 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR266,84 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных рублевых межбанковских кредитов (МБК) в пятницу немного выросли по отношению к предыдущему дню. В частности, ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" поднялась на 1 базисный пункт (б.п.), составив 10,39% годовых. Ставка на семидневный срок повысилась на 3 б.п., до 10,4% годовых. Ставки в среднесрочном сегменте МБК (1-6 месяцев) также немного подросли: ставка MosPrime Rate на срок 1 месяц выросла на 2 б.п. - до 10,48% годовых, на срок 3 и 6 месяцев - на 2 и 1 б.п., до 10,50% и 10,49% годовых соответственно.

По словам главного аналитика ИК "Велес Капитал" Юрия Кравченко, рост ставок на межбанковском рынке замедлился, поэтому, даже несмотря на старт налогового периода в середине следующей недели, ЦБ РФ, вероятно, сохранит лимит депозитного аукциона на прежнем уровне, превышающем 700 млрд рублей. "Абсорбирующие операции регулятора в преддверии основных налоговых платежей во второй половине месяца будут оказывать дополнительную поддержку рублю", - отметил он.