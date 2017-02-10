Рынок акций РФ завершил снижением вторую неделю подряд, ММВБ упал к 2160п из-за укрепления рубля

Москва. 10 февраля. Рынок акций РФ завершил снижением вторую неделю подряд, индекс ММВБ откатился к 2160 пунктам из-за укрепления рубля, в то время как на мировых площадках и в нефти развивается ралли; акции "Детского мира" на первых биржевых торгах в пятницу после первичного размещения (IPO) упали ниже цены IPO и вошли в тройку лидеров по оборотам.

По итогам пятницы индекс ММВБ просел до 2162,19 пункта (-0,5%), индекс РТС составил 1164,21 пункта (+0,1%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 2,7%.

Доллар упал до 58,5 рубля (-0,45 рубля).

За неделю индекс ММВБ снизился на 2,9%, РТС потерял 2,2%, а доллар подешевел на 0,46 рубля.

В лидерах отката в пятницу выступили акции "Башнефти" (MOEX: BANE) (-4,9%), "Газпрома" (-1,1%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-1,1%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (-1,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1% и -2,7% "префы").

Подросли акции "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,4%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,2%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,7%).

Цена акций "Детского мира" на старте торгов поднималась до 96 рублей (+12,9% к цене IPO по 85 рублей), а к вечеру откатилась обратно на 85 рублей, при этом минимальная цена сделок составила 83 рубля (-2,4%), а объем торгов достиг 2,977 млрд рублей - третье место после Сбербанка и "Газпрома". Цена IPO "Детского мира" соответствует капитализации компании в размере 62,8 млрд рублей.

Рынок акций США в четверг обновил максимумы трех основных индексов впервые с 25 января. Президента США Дональд Трамп пообещал в ближайшие несколько недель сделать "феноменальное объявление" о планах налогообложения. Обещания снизить налоги поддерживали рост фондового рынка США, однако до сих пор президент не раскрыл никаких подробностей.

Председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймс Баллард заявил в четверг, что процентные ставки ФРС могут остаться на низком уровне до конца 2017 года. Он пока не видит существенных причин для изменения ставок.

В пятницу рынки Азии выросли до максимума за 18 месяцев на данных из Китая, который существенно нарастил экспорт и импорт в январе, на пороге потенциальной торговой войны с США, пишет Financial Times.

Китай в январе увеличил экспорт в юанях на 15,9% в годовом выражении и на 7,9% в долларах, импорт - на 25,2% и 16,7% соответственно. Все показатели существенно превзошли ожидания рынка.

Между тем Goldman Sachs предупреждает инвесторов о необходимости готовиться к предстоящей торговой войне США и Китая. Аналитики банка считают такое развитие событий практически неизбежным.

Следом выросла фондовая Европа (S&P 350, DAX, FTSE прибавляют 0,2-0,5%), продолжился подъем в США (индекс S&P 500 вырос на 0,3%), и дорожает нефть, где внимание игроков вновь вернулось к сокращению добычи в рамках соглашения ОПЕК+.

В США индекс потребительского доверия Мичиганского университета в феврале упал сильнее прогнозов - до 95,7 пункта с январского уровня 98,5 пункта (ожидалось снижение до 98 пунктов), что ослабляет ожидания скорого роста ставки ФРС США.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent к 18:50 МСК в пятницу составила $56,68 за баррель (+1,9%), мартовская цена WTI - $53,94 за баррель (+1,8%).

Как отмечает ведущий аналитик банка "Российский капитал" Анастасия Соснова, доллар в пятницу нашел поддержку в районе 58,5 рублей, укрепление рубля вывело индекс РТС "в плюс".

По мнению старшего аналитика ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Виктора Маркова, снижение индекса ММВБ в пятницу сдерживалось оживлением нефтяного рынка. По данным МЭА, добыча нефти странами ОПЕК в январе сократилась на 1 млн баррелей в сутки - до 32,06 млн баррелей. При этом сокращение добычи составило 90% от плана. Сильный уровень поддержки для индекса ММВБ находится на отметке 2150 пунктов, после тестирования которого в ближайшие дни возможен отскок вверх.

Портфельный управляющий УК "Райффайзен Капитал" Антон Кравченко также полагает, что целью снижения может стать уровень 2150 пунктов - локальный минимум января. В целом же повышательный тренд на российском рынке сохраняется, подталкиваемый фундаментальной дешевизной российских бумаг, снижающейся инфляцией и растущей дивидендной доходностью.

В СМИ появилась информация, что Минфин РФ внес в правительство проект распоряжения, которое обязывает госкомпании платить дивиденды исходя из чистой прибыли по МСФО. Основная загадка для инвесторов - сколько заплатит "Газпром" (MOEX: GAZP), учитывая его мегапроекты трубопроводов. Судя по коррекции, которая случилась в акциях "Газпрома", рынок считает невысокой вероятность выплаты дивидендов больше 25% от чистой прибыли. Данный вопрос будет решен весной этого года, и в случае, если "Газпром" заплатит больше 25%, то акции стремительно подорожают. Сейчас же акции "Газпрома" торгуются под дивидендную доходность 7%, что очень привлекательно относительно дивидендной доходности индекса ММВБ.

По словам аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSBR) Евгения Локтюхова, рынок акций в конце недели сумел удержаться внутри зоны 2160-2180 пунктов по индексу ММВБ, обеспечивающей стабильность оценок рынка к нефти. Диспозиция на рынке в целом не претерпела пока серьезных изменений: ключевые "голубые фишки" находятся под давлением, в то время как растущие идеи находятся в менее "весовых" секторах.

В нефтегазовом секторе резко упали к уровням действия оферты акции "Башнефти", скорректировались под давлением валютного фактора акции "Сургутнефтегаза" и "Татнефти" (MOEX: TATN).

Импульс к снижению локально выдыхается, неплохая внешняя конъюнктура позволяет рассчитывать на отскок ограниченной амплитуды в начале следующей недели. Однако взгляд на перспективы рынка в феврале остается острожным, так как значимых конъюнктурных идей в "голубых фишках" в условиях крепкого рубля не просматривается.

По словам аналитика компании "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, на рынке акций РФ идей для роста нет, так как сигналы из администрации США говорят о том, что послаблений в отношении РФ в ближайшее время не будет. Между тем, стимулирующие налоговые меры, которые готовит Белый дом, России почти не касаются, поскольку товарооборот между двумя странами незначительный.

Ребалансировка индексов MSCI также не вызывает оптимизма, в связи с чем продажам подверглись акции Сбербанка. Бумаги "Газпрома" выглядят чуть лучше после провала в предыдущие дни на аналогичных ожиданиях. Перспективы восстановления рынка становятся хуже после закрытия недели ниже 2180 пунктов по индексу ММВБ.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" в пятницу в снижении лидировали акции АО "Таганрогский комбайновый завод" (MOEX: TGKO) (-16,7%), АО "Плазмек" (MOEX: PLSM) (-4,2%), ПАО "Городские инновационные технологии" (MOEX: GRNT) (-3,8%), АО "Южно-Уральский никелевый комбинат" (MOEX: UNKL) (-3%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-2,9%), "Челябинского металлургического комбината" (MOEX: CHMK) (-2,8%).

Выросли бумаги ПАО "Галс-девелопмент" (MOEX: HALS) (+19,3%), АО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (+17,2%), "Главторгпродукта" (MOEX: GTPR) (+7,9%), "МРСК Волги" (MOEX: MRKV) (+4,3%), "Мостотреста" (MOEX: MSTT) (+4%), "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (+2,5%), "префы" МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (+8%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" за день составил 32,483 млрд рублей (из них 9,906 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).