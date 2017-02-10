.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / БКС поднял оценку GDR анализируемых девелоперов РФ, рейтинги прежние
.
10 февраля 2017 года 19:05
БКС поднял оценку GDR анализируемых девелоперов РФ, рейтинги прежние
Финансовая группа (ФГ) "БКС" повысила прогнозные цены глобальных депозитарных расписок (GDR) анализируемых девелоперов РФ, сообщается в обзоре ФГ. Рекомендации для этих бумаг остались без изменения: "покупать" для GDR ПАО "Группа ЛСР" (MOEX: LSRG) и Etalon; "продавать" для GDR ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK). "Мы повышаем прогнозные цены бумаг девелоперов РФ в ожидании повышения спроса на недвижимость по мере восстановления экономики РФ, укрепления рубля и доступности ипотечного кредитования. ЛСР является нашим фаворитом благодаря высоким дивидендам и большей чувствительности к восстановлению макроэкономических показателей, Etalon также выглядит привлекательно, в то время как ГК "ПИК" переоценена. Ценовые уровни GDR ГК "ПИК" завышены и нерепрезентативны из-за крайне низкой ликвидности бумаги", - говорится в обзоре. Оценки и рекомендации аналитиков (цены в долларах США): Прогнозная цена ЛСР - 6,0 (текущая цена - 3,7), рекомендация - покупать; Прогнозная цена Etalon - 5,4 (текущая цена - 3,9), рекомендация - покупать; Прогнозная цена ПИК - 5,0 (текущая цена - 4,8), рекомендация - продавать.
.
10 февраля 2017 года 20:18
Рынок акций РФ на неделе просел по индексам из-за не оправдавшихся надежд на скорую отмену США антироссийских санкций. Поддержку рынку оказывала выросшая нефть на фоне выполнения нефтяниками договоренностей соглашения ОПЕК+ по ограничению добычи, а также рост металлов, в то время как реакция рынков на прошедшие заседания ведущих центробанков (Банка Японии, Федрезерва США, Банка Англии и ЦБ РФ) оказалась в целом нейтральной. читать дальше
.10 февраля 2017 года 20:11
Москва. 10 февраля. Доллар США и евро упали до минимумов с июля 2015 года в ходе торгов на "Московской бирже" в пятницу; рубль растет к бивалютной корзине на фоне укрепляющейся нефти. читать дальше
.10 февраля 2017 года 19:53
Москва. 10 февраля. Рынок акций РФ завершил снижением вторую неделю подряд, индекс ММВБ откатился к 2160 пунктам из-за укрепления рубля, в то время как на мировых площадках и в нефти развивается ралли; акции "Детского мира" на первых биржевых торгах в пятницу после первичного размещения (IPO) упали ниже цены IPO и вошли в тройку лидеров по оборотам. читать дальше
.10 февраля 2017 года 18:39
В ближайшие дни можно ожидать тестирование индексом ММВБ на пробой вниз отметки 2150 пунктов - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
"Сегодня индекс ММВБ снижается, менее 1%, третий день подряд. В пятницу снижение индекса ММВБ замедлилось на фоне оживления нефтяного рынка. По данным МЭА добыча нефти странами ОПЕК в январе сократилась на 1 млн баррелей в сутки, до 32,06 млн баррелей. При этом, сокращение добычи составило 90% от... читать дальше
.10 февраля 2017 года 18:13
Повышательный тренд на российском рынке акций сохраняется, подталкиваемый фундаментальной дешевизной бумаг - УК "Райффайзен Капитал"
В пятницу, 10 февраля, российский фондовый рынок снижается на 0,7%, отмечает портфельный управляющий УК «Райффайзен Капитал» Антон Кравченко. Рубль укрепляется к доллару на 0,8% и к евро на 1% на фоне дорожающей на 1,5% нефти. Международное энергетическое агентство заявило, что уровень соблюдения... читать дальше
.10 февраля 2017 года 17:43
"Цены на нефть заканчивают неделю восстановлением до уровня $56,6, - отмечает аналитик Бинбанка Антон Покатович. - Основой для появления позитивных настроений у участников рынка стал выход ежемесячного отчета Международного энергетического агентства. По данным отчета, ОПЕК выполняет свои... читать дальше
.10 февраля 2017 года 17:12
Доллар продолжает восхождение в тандеме с рисковыми активами, вдохновленными вчерашним анонсированием «феноменального» заявления от Трампа, напоминает региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. Также интерес к риску поддержали благоприятные данные из Китая, где импорт подскочил почти... читать дальше
.10 февраля 2017 года 16:51
"Во второй половине дня на настроения инвесторов может оказать влияние блок макроэкономической статистики из США, при этом мы ожидаем возвращения покупателей в российские акции. Рост цен на нефть, а также желание "медведей" зафиксировать прибыль по спекулятивным "коротким" позициям после трех дней... читать дальше
.10 февраля 2017 года 16:47
Альфа-банк понизил прогнозную стоимость американских депозитарных акций (ADS) Qiwi (MOEX: QIWI) с $19,50 до $18,70 за штуку, сообщается в обзоре банка. Рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена. "Мы незначительно понизили прогнозную стоимость ADS Qiwi, подразумевая снижение... читать дальше
.10 февраля 2017 года 16:25
"Сегодня индекс РТС пребывает у "нулевой зоны". На прошлой неделе произошло неожиданное снижение числа обращений за пособием по безработице в США почти до трехмесячного минимума. Сейчас самый длинный период (101 неделя), когда число обращений за пособием по безработице находится ниже 300 тысяч... читать дальше
.10 февраля 2017 года 16:01
"Курс рубля сохраняет позиции вблизи 59 за доллар. В нынешней ситуации это неплохая новость для российской валюты, поскольку говорит о сигнализации, а не о "исчерпании возможностей для дальнейшего роста", на чем настаивают некоторые. Сейчас на рубль оказывается достаточно сильное давление. С одной... читать дальше
.10 февраля 2017 года 15:46
Москва. 10 февраля. Доллар США и евро понижаются в ходе дневной сессии на "Московской бирже" в пятницу; рубль растет к бивалютной корзине на фоне укрепляющейся нефти. читать дальше
.10 февраля 2017 года 15:37
"Учитывая эффект пятницы и геополитические риски, допускаем (даже на фоне роста нефтяных цен) ухудшение динамики российского рынка акций к закрытию торгов", - отмечает специалист ИК Еврофинансы Людмила Моисеева. читать дальше
.10 февраля 2017 года 15:18
Вполне вероятно, что перед разворотом тренда котировки доллара опустятся до 57 рублей 60 копеек - "Аналитика Онлайн"
"Что касается курса доллара и российской валюты, то здесь мы свои рекомендации не меняем. Мы считаем, что "дно" где-то рядом. Вполне вероятно, что перед разворотом тренда котировки доллара опустятся до 57 рублей 60 копеек, может быть, даже будут попытки прорыва в район отметки 56,40. Именно в... читать дальше
.10 февраля 2017 года 14:58
Начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко ожидает, что до конца дня рынок сохранит боковую или слабонегативную динамику. Индекс ММВБ может потерять до 0,5%, до уровня 2160 п. хотя к вечеру не исключен отскок. Поводов для беспокойства нет, но... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.