БКС поднял оценку GDR анализируемых девелоперов РФ, рейтинги прежние

Финансовая группа (ФГ) "БКС" повысила прогнозные цены глобальных депозитарных расписок (GDR) анализируемых девелоперов РФ, сообщается в обзоре ФГ.

Рекомендации для этих бумаг остались без изменения: "покупать" для GDR ПАО "Группа ЛСР" (MOEX: LSRG) и Etalon; "продавать" для GDR ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK).

"Мы повышаем прогнозные цены бумаг девелоперов РФ в ожидании повышения спроса на недвижимость по мере восстановления экономики РФ, укрепления рубля и доступности ипотечного кредитования. ЛСР является нашим фаворитом благодаря высоким дивидендам и большей чувствительности к восстановлению макроэкономических показателей, Etalon также выглядит привлекательно, в то время как ГК "ПИК" переоценена. Ценовые уровни GDR ГК "ПИК" завышены и нерепрезентативны из-за крайне низкой ликвидности бумаги", - говорится в обзоре.

Оценки и рекомендации аналитиков (цены в долларах США):

Прогнозная цена ЛСР - 6,0 (текущая цена - 3,7), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Etalon - 5,4 (текущая цена - 3,9), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена ПИК - 5,0 (текущая цена - 4,8), рекомендация - продавать.