В ближайшие дни можно ожидать тестирование индексом ММВБ на пробой вниз отметки 2150 пунктов - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"

"Сегодня индекс ММВБ снижается, менее 1%, третий день подряд. В пятницу снижение индекса ММВБ замедлилось на фоне оживления нефтяного рынка. По данным МЭА добыча нефти странами ОПЕК в январе сократилась на 1 млн баррелей в сутки, до 32,06 млн баррелей. При этом, сокращение добычи составило 90% от плана. Сейчас индекс ММВБ приближается к сильному уровню поддержки 2150 пунктов, уровню Фибоначчи. В ближайшие дни можно ожидать тестирование индексом ММВБ на пробой вниз отметки 2150 пунктов и отскока вверх", - отмечает старший аналитик ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Виктор Марков.