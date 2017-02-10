Ожидаем сдержанного восстановления цен на нефть до уровней $54,5-57,5 - Бинбанк

"Цены на нефть заканчивают неделю восстановлением до уровня $56,6, - отмечает аналитик Бинбанка Антон Покатович. - Основой для появления позитивных настроений у участников рынка стал выход ежемесячного отчета Международного энергетического агентства. По данным отчета, ОПЕК выполняет свои обязательства по сокращению добычи нефти на 90%, что вселяет в трейдеров все больше уверенности в эффективности сделки и дальнейшем переходе к балансу на рынке. Данные отчета в виде повышения прогноза мирового спроса на нефть в 2017 году до уровня в 98 млн барр. в сутки также оказали ощутимую поддержку нефтяным котировкам. Однако пятничная статистика буровых установок не останется без внимания и, по нашим ожиданиям, сдержит повышательную динамику нефтяных цен. В краткосрочной перспективе наиболее важным событием станет выход ежемесячного отчета ОПЕК, данные которого смогут дать реальную оценку снижения добычи нефти странами картеля в рамках заключенной сделки. По нашим ожиданиям, данная оценка оправдает позитивные настроения участников рынка, и нефть получит фундамент для более устойчивого ценового роста. В свою очередь, данные по росту запасов и усилению буровой активности в США продолжат оказывать давление на нефть. Таким образом, мы ожидаем сдержанного восстановления цен на нефть до уровней $54,5-57,5"