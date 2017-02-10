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Главная / Мнения аналитиков / Повышательный тренд на российском рынке акций сохраняется, подталкиваемый фундаментальной дешевизной бумаг - УК "Райффайзен Капитал"
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10 февраля 2017 года 18:13
Повышательный тренд на российском рынке акций сохраняется, подталкиваемый фундаментальной дешевизной бумаг - УК "Райффайзен Капитал"
В пятницу, 10 февраля, российский фондовый рынок снижается на 0,7%, отмечает портфельный управляющий УК «Райффайзен Капитал» Антон Кравченко. Рубль укрепляется к доллару на 0,8% и к евро на 1% на фоне дорожающей на 1,5% нефти. Международное энергетическое агентство заявило, что уровень соблюдения квот членами ОПЕК составляет 90%, добыча ОПЕК сократилась на 1 млн баррелей в сутки, а в целом мировое предложение нефти упало на 1,5 млн баррелей в день. "Индекс ММВБ опускается с к уровню 2150 – локальному минимуму января, - комментирует эксперт УК. - В целом же повышательный тренд на российском рынке сохраняется, подталкиваемый фундаментальной дешевизной российских бумаг, снижающейся инфляцией и растущей дивидендной доходностью. Сегодня в прессе появилась информация, что Минфин внёс в Правительство проект распоряжения, которое обязывает госкомпании платить дивиденды, исходя из чистой прибыли по международным стандартам отчётности. Основная загадка для инвесторов, сколько заплатит Газпром, учитывая его мегапроекты трубопроводов. Судя по коррекции, которая случилась в акциях Газпрома, рынок считает вероятность выплаты дивидендов больше 25% от чистой прибыли достаточно низкой. Данный вопрос будет решён весной этого года и в случае, если Газпром заплатит больше 25%, то акции стремительно подорожают. Сейчас же, если принять наиболее вероятным сценарий выплаты 25% прибыли, то акции Газпрома торгуются под дивидендную доходность 7%, что очень привлекательно относительно дивидендной доходности индекса ММВБ". Сегодня в лидерах снижения акции Сбербанка, которые падают на 1,9%. Во вторник банк опубликовал сильную отчётность, поэтому текущую коррекцию в акциях банка сложно объяснить фундаментальными факторами. Лучше рынка торгуются акции Магнита, которые растут на 1,6% в отсутствие каких-либо новостей. Фундаментально акции Магнита смотрятся дороже, чем акции X5, учитывая равный мультипликатор капитализация/прибыль, но при этом темпы роста Магнита значительно ниже X5, указывает эксперт УК "Райффайзен Капитал".
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10 февраля 2017 года 20:18
Рынок акций РФ на неделе просел по индексам из-за не оправдавшихся надежд на скорую отмену США антироссийских санкций. Поддержку рынку оказывала выросшая нефть на фоне выполнения нефтяниками договоренностей соглашения ОПЕК+ по ограничению добычи, а также рост металлов, в то время как реакция рынков на прошедшие заседания ведущих центробанков (Банка Японии, Федрезерва США, Банка Англии и ЦБ РФ) оказалась в целом нейтральной. читать дальше
.10 февраля 2017 года 20:11
Москва. 10 февраля. Доллар США и евро упали до минимумов с июля 2015 года в ходе торгов на "Московской бирже" в пятницу; рубль растет к бивалютной корзине на фоне укрепляющейся нефти. читать дальше
.10 февраля 2017 года 19:53
Москва. 10 февраля. Рынок акций РФ завершил снижением вторую неделю подряд, индекс ММВБ откатился к 2160 пунктам из-за укрепления рубля, в то время как на мировых площадках и в нефти развивается ралли; акции "Детского мира" на первых биржевых торгах в пятницу после первичного размещения (IPO) упали ниже цены IPO и вошли в тройку лидеров по оборотам. читать дальше
.10 февраля 2017 года 19:05
Финансовая группа (ФГ) "БКС" повысила прогнозные цены глобальных депозитарных расписок (GDR) анализируемых девелоперов РФ, сообщается в обзоре ФГ. Рекомендации для этих бумаг остались без изменения: "покупать" для GDR ПАО "Группа ЛСР" (MOEX: LSRG) и Etalon; "продавать" для GDR ПАО "Группа... читать дальше
.10 февраля 2017 года 18:39
В ближайшие дни можно ожидать тестирование индексом ММВБ на пробой вниз отметки 2150 пунктов - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
"Сегодня индекс ММВБ снижается, менее 1%, третий день подряд. В пятницу снижение индекса ММВБ замедлилось на фоне оживления нефтяного рынка. По данным МЭА добыча нефти странами ОПЕК в январе сократилась на 1 млн баррелей в сутки, до 32,06 млн баррелей. При этом, сокращение добычи составило 90% от... читать дальше
.10 февраля 2017 года 17:43
"Цены на нефть заканчивают неделю восстановлением до уровня $56,6, - отмечает аналитик Бинбанка Антон Покатович. - Основой для появления позитивных настроений у участников рынка стал выход ежемесячного отчета Международного энергетического агентства. По данным отчета, ОПЕК выполняет свои... читать дальше
.10 февраля 2017 года 17:12
Доллар продолжает восхождение в тандеме с рисковыми активами, вдохновленными вчерашним анонсированием «феноменального» заявления от Трампа, напоминает региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. Также интерес к риску поддержали благоприятные данные из Китая, где импорт подскочил почти... читать дальше
.10 февраля 2017 года 16:51
"Во второй половине дня на настроения инвесторов может оказать влияние блок макроэкономической статистики из США, при этом мы ожидаем возвращения покупателей в российские акции. Рост цен на нефть, а также желание "медведей" зафиксировать прибыль по спекулятивным "коротким" позициям после трех дней... читать дальше
.10 февраля 2017 года 16:47
Альфа-банк понизил прогнозную стоимость американских депозитарных акций (ADS) Qiwi (MOEX: QIWI) с $19,50 до $18,70 за штуку, сообщается в обзоре банка. Рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена. "Мы незначительно понизили прогнозную стоимость ADS Qiwi, подразумевая снижение... читать дальше
.10 февраля 2017 года 16:25
"Сегодня индекс РТС пребывает у "нулевой зоны". На прошлой неделе произошло неожиданное снижение числа обращений за пособием по безработице в США почти до трехмесячного минимума. Сейчас самый длинный период (101 неделя), когда число обращений за пособием по безработице находится ниже 300 тысяч... читать дальше
.10 февраля 2017 года 16:01
"Курс рубля сохраняет позиции вблизи 59 за доллар. В нынешней ситуации это неплохая новость для российской валюты, поскольку говорит о сигнализации, а не о "исчерпании возможностей для дальнейшего роста", на чем настаивают некоторые. Сейчас на рубль оказывается достаточно сильное давление. С одной... читать дальше
.10 февраля 2017 года 15:46
Москва. 10 февраля. Доллар США и евро понижаются в ходе дневной сессии на "Московской бирже" в пятницу; рубль растет к бивалютной корзине на фоне укрепляющейся нефти. читать дальше
.10 февраля 2017 года 15:37
"Учитывая эффект пятницы и геополитические риски, допускаем (даже на фоне роста нефтяных цен) ухудшение динамики российского рынка акций к закрытию торгов", - отмечает специалист ИК Еврофинансы Людмила Моисеева. читать дальше
.10 февраля 2017 года 15:18
Вполне вероятно, что перед разворотом тренда котировки доллара опустятся до 57 рублей 60 копеек - "Аналитика Онлайн"
"Что касается курса доллара и российской валюты, то здесь мы свои рекомендации не меняем. Мы считаем, что "дно" где-то рядом. Вполне вероятно, что перед разворотом тренда котировки доллара опустятся до 57 рублей 60 копеек, может быть, даже будут попытки прорыва в район отметки 56,40. Именно в... читать дальше
.10 февраля 2017 года 14:58
Начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко ожидает, что до конца дня рынок сохранит боковую или слабонегативную динамику. Индекс ММВБ может потерять до 0,5%, до уровня 2160 п. хотя к вечеру не исключен отскок. Поводов для беспокойства нет, но... читать дальше
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