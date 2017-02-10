Доллар укрепляется в предвкушении «сюрприза» от Трампа - eToro

Доллар продолжает восхождение в тандеме с рисковыми активами, вдохновленными вчерашним анонсированием «феноменального» заявления от Трампа, напоминает региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. Также интерес к риску поддержали благоприятные данные из Китая, где импорт подскочил почти на 17%, а экспорт восстановился на 7,9% после падения на 6,2% в декабре. Ожидание шагов новой администрации Трампа в направлении внутренней политики вкупе с улучшением торговых показателей Поднебесной позволяет надеяться на ускорение темпов роста мировой экономики, поддерживая позитивные настроения на торговых площадках".

Доллар получил свежий толчок к росту после того, как накануне президент Трамп пообещал в ближайшие недели представить налоговый план. Никаких подробностей по этому вопросу пока нет, но участники рынка, опираясь на предвыборные обещания республиканца, рассчитывают на внушительные налоговые послабления, которые потенциально поддержат экономику и откроют путь к более агрессивному ужесточению политики ФРС. Также на этом фоне у игроков есть надежда, что президент, наконец, переключится с протекционистских выпадов на внутренние экономические вопросы, что будет играть на руку национальной валюте и рисковым активам на глобальном уровне.

"Впереди у USD/JPY и всего рынка в целом важное событие – сегодня и в эти выходные Трамп и японский премьер Абэ проведут двустороннюю встречу. Трейдеры гадают, какие темы будут затронуты в ходе беседы двух лидеров, и особенно участников рынка форекс волнует вопрос валютной политики. В свете недавней критики Трампа в адрес японских властей, которые, по его мнению, «играют валютой», есть некоторые опасения столкновения двух сторон по этому вопросу. Однако полагаем, что Абэ пойдет на уступки в данном аспекте, дабы не подставить под удар японско-американские отношения. Позитивный исход встречи также будет способствовать росту рынков и может усилить давление на USD/JPY, которая в этом случае начнет новую неделю с «бычьим» гэпом", - резюмирует эксперт eToro.