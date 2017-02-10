Рубль укрепляется в ходе дневных торгов в пятницу благодаря росту цен на нефть

Москва. 10 февраля. Доллар США и евро понижаются в ходе дневной сессии на "Московской бирже" в пятницу; рубль растет к бивалютной корзине на фоне укрепляющейся нефти.

Курс доллара США составил 58,74 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 21 копейку ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 62,51 руб./EUR1, снизившись на 33,8 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) опустилась на 26,73 копейки, до 60,44 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ понизил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 17,78 копейки, до 58,8457 руб./$1, и понизил курс евро на 34,29 копейки, до 62,6824 руб./EUR1.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", укрепление рубля к доллару и евро в первой половине дня пятницы связано с продолжающимся ростом нефтяных котировок. Нефть ускорила темпы роста в ходе торгов в пятницу после того, как Международное энергетическое агентство (МЭА) объявило о рекордном уровне соблюдения договоренностей ОПЕК об ограничении добычи - 90%. Цена апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК увеличилась на 1,06% - до $56,22 за баррель. Контракт на нефть WTI с поставкой в марте подорожал на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на 0,87% - до $53,76 за баррель.

МЭА повысило оценки мирового спроса на нефть в 2016-2017 годах, но отметило, что страны, не входящие в ОПЕК, увеличат добычу на 400 тыс. б/с в 2017 году после сокращения на 800 тыс. б/с в прошлом году. Рост придется в основном на страны Америки, где более высокие цены стимулируют рост инвестиций в сланцевую нефть в США и долгосрочные проекты в Бразилии и Канаде.

Прогнозируя ситуацию на рынке в пятницу, руководитель дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Владимир Зотов высказал предположение, что торговый диапазон сложится на уровне 58,6-59,2 руб./$1. По его словам, рубль заметно укрепился против доллара на открытии сессии, хотя позднее отступил от достигнутых значений. Тем не менее, по его словам, рубль по-прежнему торгуется на высоких уровнях, так как "с одной стороны, его поддерживают цены на нефть, с другой - участники рынка продолжают игры в carry trade, пользуясь высокими ставками в национальной валюте, что дает возможность неплохо заработать, инвестируя в долговые бумаги". Кроме того, отметил В.Зотов, "положительное влияние на рубль оказывает слабость позиций доллара на мировом валютном рынке, что обусловлено новыми заявлениями американского президента Дональда Трампа и чиновников ФРС".

Аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков подчеркнул, что на валютном рынке инициатива вновь перешла на сторону рубля. "По данным ЦБ РФ, положительное сальдо счета текущих операций РФ в январе составило $8,6 млрд, что почти вдвое превышает показатель прошлого января. Чистый отток капитала в этот месяц оказался на уровне $2,2 млрд, что вполне сравнимо с $2,1 млрд годом ранее. К тому же, первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов отметил, что carry trade лучше, чем отсутствие притока капитала. Иными словами, ЦБ РФ поддерживает сложившуюся ситуацию на рынке, и национальная валюта может еще укрепиться, тем более в условиях высоких рублевых ставок", - пояснил он свою точку зрения.

Аналитик Нордеа банка Денис Давыдов также считает, что рубль сохраняет привлекательность на фоне общего оптимизма и подрастающих нефтяных цен. "Накануне глобальные рынки радушно восприняли заявления Д.Трампа о намерении обнародовать в ближайшее время программу фискальных стимулов. Вместе с тем, на этом же фоне несколько смещаются ожидания по возможным шагам Федрезерва, что поддерживает восстановление позиций долларом, а это в свою очередь ограничивает рост "аппетита к рисковым активам". Сегодня статистика из Поднебесной также поддержала этот настрой, показатели торгового баланса превзошли прогнозные ожидания", - подчеркнул эксперт.

Однако, по словам Д.Давыдова, в силу отсутствия явных драйверов потенциал дальнейшего укрепления рубля является ограниченным. "В целом можно констатировать, что комбинация $54-57 по Brent и 58,5-60,5 руб./$1 остается актуальной, сегодня ожидаем консолидации на отметках 58,5-59,5/$1", - прогнозирует эксперт.

Аналитик банка "Зенит" (MOEX: ZENT) Владимир Евстифеев указал на то, что в пятницу валютные торги вернулись в привычное русло. "Рубль следует за динамикой нефтяных цен, которые подрастают в ожидании отчета ОПЕК по соблюдению сниженных квот на добычу. Других движущих факторов у внутреннего рынка нет, однако краткосрочные перспективы выглядят умеренно-позитивно за счет приближающегося налогового периода", - полагает он.

В свою очередь, аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSBR) Михаил Поддубский не исключил, что в случае дальнейшего укрепления нефти рубль будет расти по направлению к максимумам за полтора года. "На наш взгляд, на текущий момент диапазон в 58,6-59,6 руб./$1 сохраняет актуальность, но при дальнейшем восстановлении нефтяных котировок в район $57-57,5 за баррель мы видим риски достижения полуторагодовых минимумов в паре "доллар-рубль" (движения в район 58-58,50 руб./$1)", - прогнозирует он.

Ставки на рынке краткосрочных рублевых межбанковских кредитов (МБК) в пятницу немного выросли по отношению к предыдущему дню. В частности, ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" поднялась на 1 базисный пункт (б.п.), составив 10,39% годовых. Ставка на семидневный срок повысилась на 3 б.п., до 10,4% годовых. Ставки в среднесрочном сегменте МБК (1-6 месяцев) также немного подросли: ставка MosPrime Rate на срок 1 месяц выросла на 2 б.п. - до 10,48% годовых, на срок 3 и 6 месяцев - на 2 и 1 б.п., до 10,50% и 10,49% годовых соответственно.

По мнению аналитика банка "Зенит" В.Евстифеева, в ближайшие дни конъюнктура рынка МБК вряд ли улучшится. "Основной поток бюджетных денег абсорбирован Центробанком, при этом на следующей неделе стартует налоговый период февраля, который потребует около 1,1 трлн рублей. На уплату страховых взносов в следующую среду понадобиться порядка 470 млрд рублей", - считает он.

"Остатки на счетах и депозитах в ЦБ увеличились до 2,67 трлн рублей. Система остается в состоянии профицита ликвидности (523 млрд рублей)", - считает аналитик Промсвязьбанка М.Поддубский.