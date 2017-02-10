Альфа-банк снизил оценку ADS Qiwi на 4%, подтвердил рейтинг "покупать"

Альфа-банк понизил прогнозную стоимость американских депозитарных акций (ADS) Qiwi (MOEX: QIWI) с $19,50 до $18,70 за штуку, сообщается в обзоре банка.

Рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена.

"Мы незначительно понизили прогнозную стоимость ADS Qiwi, подразумевая снижение перспектив роста профильного бизнеса компании и давление на рентабельность от проекта "Совесть". Тем не менее, мы по-прежнему уверены в способности Qiwi генерировать стабильные денежные потоки", - отмечается в обзоре.

Аналитики банка прогнозируют доходность свободного денежного потока (FCF yield) Qiwi в 2017 и 2018 годах на уровне 6% и 9% соответственно.

Текущая рыночная стоимость бумаг Qiwi обладает потенциалом роста в 31% до нового прогнозного уровня.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены ADS Qiwi, основанный на оценках аналитиков 10 инвестиционных банков, составляет $15,81 за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $14,3 за штуку.