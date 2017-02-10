Индекс ММВБ вечером может отыграть большую часть потерь - ИК "ФИНАМ"

"Во второй половине дня на настроения инвесторов может оказать влияние блок макроэкономической статистики из США, при этом мы ожидаем возвращения покупателей в российские акции. Рост цен на нефть, а также желание "медведей" зафиксировать прибыль по спекулятивным "коротким" позициям после трех дней снижения могут оказать поддержку российскому рынку и к концу сессии позволят индексу ММВБ отыграть большую часть потерь", - полагает аналитик ИК "ФИНАМ" Богдан Зварич.