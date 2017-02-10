Вполне вероятно, что перед разворотом тренда котировки доллара опустятся до 57 рублей 60 копеек - "Аналитика Онлайн"

"Что касается курса доллара и российской валюты, то здесь мы свои рекомендации не меняем. Мы считаем, что "дно" где-то рядом. Вполне вероятно, что перед разворотом тренда котировки доллара опустятся до 57 рублей 60 копеек, может быть, даже будут попытки прорыва в район отметки 56,40. Именно в районе этих отметок мы рекомендуем с осторожностью устанавливать заявки на покупку, в расчете на разворот валютной пары доллар/рубль. Надо учитывать, что данные сделки мы открываем против тренда и достаточно рискованно, при пробое уровня нам придется закрывать сделки с отрицательным результатом", - отмечает руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя.