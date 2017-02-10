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10 февраля 2017 года 14:58
До конца дня рынок акций сохранит боковую или слабонегативную динамику - ИК "Фридом-Финанс"
Начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко ожидает, что до конца дня рынок сохранит боковую или слабонегативную динамику. Индекс ММВБ может потерять до 0,5%, до уровня 2160 п. хотя к вечеру не исключен отскок. Поводов для беспокойства нет, но чувствуется нежелание игроков оставлять длинные позиции на выходные. Основным сдерживающим фактором служит слабый внешний фон из-за плохих данных по торговому балансу Китая - он продолжил сокращаться в январе. В Европе выходит много макроэкономической статистики, но это не повлияет на общую картину. В США сегодня также ожидаются данные по ценам внешней торговли, но это не скажется на динамике рынков. Пятница, по-видимому, будет самым спокойным днем на этой неделе. В боковом тренде, соответственно, будут цена на нефть и курс USDRUB, ожидания по ним: $55,50 и 59 соответственно. Пара доллар-рубль явно нащупала дно, ниже которого не пойдет без резкого роста цены на нефть, это может побудить участников рынка начать, вслед за Минфином, покупать валюту. Среди локальных событий - начало торгов акциями Детского мира, не очень хорошие новости по венесуэльским проектам Роснефти и отчетность АвтоВАЗа. Автозавод остается глубоко убыточным, несмотря на рост продаж на 4,8%, и вероятность, что убыток в этом году сократится хотя бы до 20 млрд руб., низкая, несмотря на то, что в кризис завод увеличивает долю рынка, а государство готово предоставить дополнительную помощь. Инвесторы практически не отреагировали на финансовые результаты, полагаю, что котировки будут стабильными на горизонте нескольких месяцев. Торги Детского Мира начались с небольшой коррекции. В первые дни активность спекулянтов будет сдерживать маркет-мейкер, эксперт ИК ожидает, что бумага будет торговаться вблизи 85 руб., но через 1-2 недели может пойти наверх. Во 2 эшелоне постепенно набирают ход бумаги Мостотреста, Г. Ващенко советует обратить на них внимание. Санкции на деятельность компании никак не повлияли. Драйвером может стать дивиденд, который ожидается в диапазоне 8-14 руб. на акцию в этом году, что дает доходность не менее 8%. "Участники рынка пока не реагируют на появившиеся в лентах новости о проблемах Роснефти в Венесуэле. Я не исключаю, что позже негатив будет отыгран, и на этом фоне акции могут скорректироваться до 350-360 руб. Самое плохое состоит в том, что из-за нестабильной ситуации в этой стране проблемы могут появиться и у других росийских компаний и банков, в т.ч., Газпромнефти. Суммарно во все российские проекты в энергетической и финансовой сферы инвестировано порядка $13 млрд. Пока ситуация не носит катастрофического или угрожающего характера, но риски работы там возрастают", - заключает эксперт ИК "Фридом-Финанс".
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10 февраля 2017 года 16:01
"Курс рубля сохраняет позиции вблизи 59 за доллар. В нынешней ситуации это неплохая новость для российской валюты, поскольку говорит о сигнализации, а не о "исчерпании возможностей для дальнейшего роста", на чем настаивают некоторые. Сейчас на рубль оказывается достаточно сильное давление. С одной... читать дальше
.10 февраля 2017 года 15:37
"Учитывая эффект пятницы и геополитические риски, допускаем (даже на фоне роста нефтяных цен) ухудшение динамики российского рынка акций к закрытию торгов", - отмечает специалист ИК Еврофинансы Людмила Моисеева. читать дальше
.10 февраля 2017 года 15:18
Вполне вероятно, что перед разворотом тренда котировки доллара опустятся до 57 рублей 60 копеек - "Аналитика Онлайн"
"Что касается курса доллара и российской валюты, то здесь мы свои рекомендации не меняем. Мы считаем, что "дно" где-то рядом. Вполне вероятно, что перед разворотом тренда котировки доллара опустятся до 57 рублей 60 копеек, может быть, даже будут попытки прорыва в район отметки 56,40. Именно в... читать дальше
.10 февраля 2017 года 14:35
"На открытии торговой сессии рубль продемонстрировал заметное укрепление против доллара – в район 58,70 руб./долл., - отмечает руководитель дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов. - Впоследствии российская валюта отступила от своих максимумов, но... читать дальше
.10 февраля 2017 года 13:25
Нефть умеренно прибавляет в ожидании отчетов МЭА и ОПЕК и предварительных оценках по сокращению производства в рамках сделки ОПЕК+, - отмечает аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов. - Сегодня дополнительно поддержку оказывает позитивная статистика по торговому балансу Китая, где все компоненты... читать дальше
.10 февраля 2017 года 12:59
Рубль сохраняет привлекательность на фоне общего оптимизма и подрастающих нефтяных цен - "Нордеа Банк"
"Рубль сохраняет привлекательность на фоне общего оптимизма и подрастающих нефтяных цен. Накануне глобальные рынки радушно восприняли заявления Д. Трампа о намерении обнародовать в ближайшее время программу фискальных стимулов. Вместе с тем, на этом же фоне несколько смещаются ожидания по... читать дальше
.10 февраля 2017 года 12:41
"Заявление президента США о намерении в течении 2-3 недель представить план налоговой реформы не только вытолкнуло американские фондовые индексы на новые максимумы, но и заряжает оптимизмом глобальные рынки, - комментирует главный аналитик ВТБ24 Станислав Клещев. - Обозначение срока обнародования... читать дальше
.10 февраля 2017 года 12:09
"Мы по-прежнему считаем, что первое в этом году снижение ставки составит 50 б.п. и состоится в июне, а на рынке ОФЗ в ближайшие месяцы будет преобладать "боковая" динамика. После закрытия вчерашних торгов в РФ доходность UST-10 подросла на 5 б.п. до 2,41% на фоне заявлений Д.Трампа в ближайшие... читать дальше
.10 февраля 2017 года 11:56
Sberbank Investment Research, аналитическое подразделение Sberbank CIB, прекращает анализ "Уралкалия" (MOEX: URKA), сообщается в обзоре инвестбанка. "После нескольких программ обратного выкупа акций "Уралкалия" в 2015-2016 годах их доля в свободном обращении сильно сократилась и сейчас... читать дальше
.10 февраля 2017 года 11:45
Рынок акций РФ утром подрос, бумаги "Детского мира" на первых торгах вошли в тройку лидеров по оборотам
Москва. 10 февраля. Рынок акций РФ утром в пятницу подрос по индексам вслед за ралли на мировых площадках, однако движение выглядит неуверенным из-за укрепления рубля; бумаги "Детского мира" на первых биржевых торгах после первичного размещения (IPO) вошли в тройку лидеров по оборотам, показав резкий скачок вверх и обратный откат к цене IPO. читать дальше
.10 февраля 2017 года 11:30
"Торги на валютном рынке вчера завершились умеренным укреплением рубля. Повышение нефтяных котировок позволяет российской валюте приближаться к локальным максимумам, несмотря на однозначный сигнал денежных властей о нежелательности такого движения. Курс бивалютной корзины по итогам дня снизился на... читать дальше
.10 февраля 2017 года 11:26
"Сегодня на российском рынке мы ожидаем "боковое" движение в течение дня под влиянием коррекции "коротких" позиций. Сегодня индекс ММВБ может вырасти до уровня 2180 пунктов, индекс РТС вырастет до 1170-1175 пунктов вследствие понижения пары доллар/рубль в район 59-59,5 на ожиданиях дальнейшего... читать дальше
.10 февраля 2017 года 11:01
Вчера доллар США резко укрепился на международном валютном рынке (пара доллар/иена сейчас торгуется в районе 113,8, а евро/доллар — около 1,065) после комментариев Д. Трампа о том, что он рассчитывает объявить что-то «феноменальное» по поводу корпоративных налогов в ближайшие две-три недели. Их... читать дальше
.10 февраля 2017 года 10:48
Нефть вчера продолжила отскакивать на волне позитива после прогноза Goldman Sachs о дефиците в первой половине этого года. Статистика по росту импорта сырой нефти Китаем также сыграла в плюс: +27,5% г/г, до 8,01 млн барр./день. Сегодня выйдет отчет МЭА, а в понедельник отчет ОПЕК, которые дадут... читать дальше
.10 февраля 2017 года 10:31
"На российском валютном рынке продолжается "штиль" с крайне низкими оборотами торгов. Насколько можно судить по первым 3 дням покупок валюты со стороны ЦБ в интересах Минфина, данное вмешательство никаких не сказалось на динамике торгов. Более того, рубль продолжает смотреть в сторону укрепления,... читать дальше
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