Рубль сохраняет привлекательность на фоне общего оптимизма и подрастающих нефтяных цен - "Нордеа Банк"

"Рубль сохраняет привлекательность на фоне общего оптимизма и подрастающих нефтяных цен. Накануне глобальные рынки радушно восприняли заявления Д. Трампа о намерении обнародовать в ближайшее время программу фискальных стимулов. Вместе с тем, на этом же фоне несколько смещаются ожидания по возможным шагам FEDa, что поддерживает восстановление позиций долларом, а это в свою очередь ограничивает рост аппетита к рисковым активам. Сегодня статистика из Поднебесной также поддерживает этот настрой, показатели торгового баланса превзошли прогнозные ожидания. Несмотря на упомянутую привлекательность национальной валюты, потенциал дальнейшего укрепления ,тем не менее, выглядит ограниченным как в силу отсутствия базовых драйверов роста для рубля, так и локальных. В целом можно констатировать, что комбинация $54-57 по Brent и 58.5-60.5 по USD/RUB остается актуальной, сегодня ожидаем консолидации на отметках 58.5-59.5", - отмечает аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов.