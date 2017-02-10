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10 февраля 2017 года 11:45

Рынок акций РФ утром подрос, бумаги "Детского мира" на первых торгах вошли в тройку лидеров по оборотам

Москва. 10 февраля. Рынок акций РФ утром в пятницу подрос по индексам вслед за ралли на мировых площадках, однако движение выглядит неуверенным из-за укрепления рубля; бумаги "Детского мира" на первых биржевых торгах после первичного размещения (IPO) вошли в тройку лидеров по оборотам, показав резкий скачок вверх и обратный откат к цене IPO.

К 11:10 МСК индекс ММВБ составил 2179,69 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1166,24 пункта (+0,3%); динамика рублевых цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) разнополярная в пределах 1%.

Доллар просел до 58,89 рубля (-0,06 рубля).

Выросли акции "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,6%), "Мосбиржи" (+1,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,9%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,8%).

Просели бумаги "Башнефти" (MOEX: BANE) (-3,7%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-0,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,3% и -0,3% "префы"), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,2%).

Цена акций "Детского мира" на старте торгов поднималась до 96 рублей (+12,9% к цене IPO по 85 рублей), а к 11:10 МСК откатилась обратно до 85 рублей, при этом минимум сделок составил 84,88 рубля (-0,1% к цене IPO). Объем торгов превысил 0,654 млрд рублей - третье место после Сбербанка (MOEX: SBER) и "Газпрома". Цена IPO "Детского мира" соответствует капитализации компании в размере 62,8 млрд рублей.

Рынок акций США в четверг обновил максимумы трех основных индексов впервые с 25 января, лидерами роста стали нефтегазовые и финансовые компании. Положительное влияние на рынок оказали квартальные отчеты компаний и растущие цены на нефть.

Инвесторы продолжают внимательно отслеживать заявления президента США Дональда Трампа и его администрации. В четверг Д.Трамп пообещал в ближайшие несколько недель сделать "феноменальное объявление" о планах налогообложения. Обещания снизить налоги поддерживали рост фондового рынка США, однако до сих пор президент не раскрыл никаких подробностей.

Председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймс Баллард заявил в четверг, что процентные ставки ФРС могут остаться на низком уровне до конца 2017 года. Он пока не видит существенных причин для изменения ставок.

В пятницу рынки Азии выросли до максимума за 18 месяцев на данных из Китая, который существенно нарастил экспорт и импорт в январе, на пороге потенциальной торговой войны с США, пишет Financial Times.

Китай в январе увеличил экспорт в юанях на 15,9% в годовом выражении и на 7,9% в долларах, импорт - на 25,2% и 16,7% соответственно. Все показатели существенно превзошли ожидания рынка.

Между тем Goldman Sachs предупреждает инвесторов о необходимости готовиться к предстоящей торговой войне США и Китая. Аналитики банка считают такое развитие событий практически неизбежным.

Следом растет фондовая Европа (S&P 350, DAX, FTSE прибавляют 0,4-0,5%), американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,1%) и умеренно дорожает нефть, где внимание игроков вновь вернулось к сокращению добычи в рамках соглашения ОПЕК+.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent к 11:10 МСК в пятницу составила $55,72 за баррель (+0,2%), мартовская цена WTI - $53,05 за баррель (+0,1%). Накануне цены выросли в среднем на 1%. Сокращение запасов бензина в США трейдеры сочли признаком растущего спроса, несмотря на резкое увеличение запасов нефти.

По словам руководителя аналитического отдела компании Grand Capital Сергея Козловского, на валютном рынке рубль стабилизировался на фоне взаимоисключающих факторов: роста котировок нефти, спроса на ОФЗ со стороны нерезидентов и покупок валюты Минфином. Единственный повод для опасений - нежелание Минфина и ЦБ РФ раскрывать объемы покупок валюты. Рынок ожидает объемов покупок порядка $106 млн в месяц, но если окажется, что было приобретено больше, это может привести к ускорению ослаблению рубля.

Как отмечает аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSBR) Илья Фролов, на мировых рынках настроения улучшились, но на длительном горизонте большинство индексов продолжает "топтаться на месте". Инвесторы уже свыклись с первыми решениями, предпринятыми администрацией Д.Трампа, и ожидают конкретики по планам снижения фискальной нагрузки на бизнес, а также подробностей по программам в области инфраструктурного строительства (в четверг появилось сообщение, что план действий может появиться уже в течение 2-3 недель). В Европе в фокусе внимания остаются опасения по исходу выборов во Франции, Нидерландах и, возможно, Италии, что оказывает давление на аппетит к риску и ограничивает динамику.

В пятницу на рынке акций РФ вероятна реализация восходящей коррекции к снижению, наблюдавшемуся на протяжении всей недели. Факторами роста могут выступить близость сильного уровня поддержки по индексу ММВБ, улучшение динамики цен на нефть и имеющиеся предпосылки для повышения аппетита к риску в глобальных активах. На этом фоне индекс ММВБ может подняться в район 2185-2190 пунктов, лучше рынка могут быть акции банков и электроэнергетика, а также потребсектор.

Как отмечает аналитик ФГ "БКС" Марк Брэдфорд, неожиданно сильный торговый баланс Китая снижает опасения относительно роста экономики Поднебесной, а менее жесткая риторика от ФРС повышает спрос на рисковые активы. Президент США Д.Трамп также поддержал настроения инвесторов, пообещав объявить программу агрессивного снижения налогов в ближайшие недели. На этом фоне доллар дешевеет, а цены на нефть восстанавливаются.

Аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков также отметил обещание Д.Трампа представить план пересмотра корпоративных налогов в ближайшие две недели, что должно будет стимулировать дальнейшее развитие занятости в США, а также способствовать реализации инфраструктурной модернизации. На рынках Азии данные шаги расценили в качестве позитива, так как улучшение на основном рынке сбыта обеспечит азиатских экспортеров загрузкой. К тому же, недавнее письмо Д.Трампа в адрес китайского лидера показало, что позиция новой администрации в отношении КНР не столь жесткая, как во время предвыборной борьбы. В пятницу также произойдет встреча Д.Трампа и японского премьера Синдзо Абэ, на которой последний намерен предложить план инвестиций в американское инфраструктурное строительство.

На этом фоне российский рынок акций подрос и укрепился рубль, хотя на текущих уровнях потенциал дальнейшего снижения доллара уже незначительный. Далее спекулянты будут отыгрывать отчет МЭА, который может показать достаточно высокую дисциплину соблюдения договоренностей ОПЕК+ по сокращению производства нефти.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" утром в пятницу подорожали бумаги МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (+19,3% и +30,3%), "КАМАЗа" (MOEX: KMAZ) (+2,3%), "Мостотреста" (MOEX: MSTT) (+1,9%), АО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (+1,7%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (+1,6%).

Подешевели бумаги АО "Таганрогский комбайновый завод" (MOEX: TGKO) (-11,9%), "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (-2,2%), "Новороссийского морского торгового порта" (MOEX: NMTP) (-2%), ПАО "Городские инновационные технологии" (MOEX: GRNT) (-1,4%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-1,1%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" к 11:10 МСК составил 4,615 млрд рублей (из них 1,455 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: /Финмаркет/
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