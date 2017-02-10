На рынке ОФЗ в ближайшие месяцы будет преобладать "боковая" динамика - Промсвязьбанк

"Мы по-прежнему считаем, что первое в этом году снижение ставки составит 50 б.п. и состоится в июне, а на рынке ОФЗ в ближайшие месяцы будет преобладать "боковая" динамика. После закрытия вчерашних торгов в РФ доходность UST-10 подросла на 5 б.п. до 2,41% на фоне заявлений Д.Трампа в ближайшие недели объявить о "феноменальных"» изменениях в налогообложении, чего рынки ждали уже длительное время. Росту доходности также могло способствовать неожиданное снижение числа заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе. Аналитики в среднем ожидали повышения показателя на 3 тыс. - до 249 тыс., а по факту он упал на 12 тыс. - до 234 тыс., что стало минимумом с ноября 2016 года. Тем не менее, трейдеры незначительно переоценили шансы на ужесточение политики ФРС, и рыночная вероятность поднятия ставок до уровня 1-1,25% и выше по-прежнему не превышает 34%. В этом ключе сегодня вряд ли стоит ожидать роста доходностей ОФЗ при сохранении цен на нефть вблизи 55,5 долларов за баррель", - отмечает аналитик Промсвязьбанка Роман Насонов.