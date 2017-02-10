Валютные торги вернулись в привычное русло - Банк "Зенит"

"Торги на валютном рынке вчера завершились умеренным укреплением рубля. Повышение нефтяных котировок позволяет российской валюте приближаться к локальным максимумам, несмотря на однозначный сигнал денежных властей о нежелательности такого движения. Курс бивалютной корзины по итогам дня снизился на 33 коп. до 60.71 руб. Курс доллара составил 58.95 руб. (-28 коп.), курс евро – 62.85 руб. (-41 коп.) На международном валютном рынке доллар продолжил слабо укрепляться. По итогам дня основная валютная пара опустилась на 30 бп до $1.0660. Валютные торги вернулись в привычное русло. Рубль следует за динамикой нефтяных цен, которые подрастают в ожидании отчета ОПЕК по соблюдению сниженных квот на добычу. Других движущих факторов у внутреннего рынка нет, однако краткосрочные перспективы выглядят умеренно-позитивно за счет приближающегося налогового периода", - комментируют ситуацию на валютном рынке аналитики банка "Зенит".