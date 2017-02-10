Падение пары доллар/рубль ниже уровня 58,53 представляется маловероятным - Exness

"Вчера доллар США резко укрепился на международном валютном рынке (пара доллар/иена сейчас торгуется в районе 113,8, а евро/доллар — около 1,065) после комментариев Д. Трампа о том, что он рассчитывает объявить что-то «феноменальное» по поводу корпоративных налогов в ближайшие две-три недели. Их резкое снижение должно позволить экономике США выйти на более высокие темпы роста в среднесрочной перспективе. В свою очередь, это позволит ФРС США более активно повышать ключевую процентную ставку. Российская валюта, пользуясь повышением цен на нефть марки Brent до $55,7 за баррель, чувствует себя относительно комфортно и мало реагирует на обострение российско-турецких отношений и угрозы ряда американских сенаторов-республиканцев, желающих ввести новые санкции в отношении РФ. Между тем изменение политического ландшафта в США, и, возможно, в будущем в еврозоне диктует необходимость постепенной нормализации всего спектра отношений между РФ и странами «Большой семерки» (G7). Потери от санкционного противостояния за последние годы уже оцениваются в десятки миллиардов долларов с двух сторон, по крайней мере, между ЕС и РФ. На следующей неделе поддержку рублю окажет начало очередного налогового периода в РФ. Однако падение пары доллар/рубль ниже минимума года 58,53 представляется маловероятным", – комментирует ситуацию на валютном рынке аналитик ГК Exness Сергей Кочергин