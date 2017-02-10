Рубль слегка укрепился на открытии торгов в пятницу благодаря росту цен на нефть

Москва. 10 февраля. Доллар США и евро слегка понизились на "Московской бирже" в начале торгов пятницы; рубль немного повысился к бивалютной корзине на фоне растущей нефти.

Первые сделки по доллару США прошли на "Московской бирже" в диапазоне 58,86-59 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 58,8775 руб./$1 (-7,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро снизился до 62,745 руб./EUR1 (-11 копеек), стоимость бивалютной корзины снизилась на 9 копеек по отношению к уровню закрытия среды, составив 60,62 рубля.

Доллар при этом оказался на 14,6 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 28,03 копейки ниже официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", участники торгов вновь сфокусировали внимание на сокращение добычи ОПЕК и не-ОПЕК, на фоне чего котировки "черного золота" немного повышаются на утренней сессии в пятницу. Цена апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures утром в пятницу увеличилась на 0,22% - до $55,75 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась на 0,23% - до $53,12 за баррель. Накануне Brent подорожала на 0,9%, до $55,63 за баррель, WTI - на 1,3%, до $53 за баррель. Сокращение запасов бензина в США трейдеры сочли признаком растущего спроса, несмотря на резкое увеличение запасов нефти.