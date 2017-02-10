Рубль продолжает смотреть в сторону укрепления - Росбанк

"На российском валютном рынке продолжается "штиль" с крайне низкими оборотами торгов. Насколько можно судить по первым 3 дням покупок валюты со стороны ЦБ в интересах Минфина, данное вмешательство никаких не сказалось на динамике торгов. Более того, рубль продолжает смотреть в сторону укрепления, поддерживаемый, в том числе высокими процентными ставками в РФ – на фоне отсутствия явной жесткости в последнем пресс-релизе ФРС. Вчера Э.Набиуллина, глава ЦБ, намекнула, что при возобновлении смягчения ДКП величина понижений ключевой ставки может быть 25 бп, а не 50 бп и более, как в прошлые годы, что будет способствовать более плавному сокращению процентного дифференциала между Россией и развитыми странами", - отмечают специалисты Росбанка.