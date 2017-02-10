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10 февраля 2017 года 10:19
В настоящий момент активы отечественного фондового рынка остаются недооцененными - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
На взгляд аналитика ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Олега Якушева, в настоящий момент активы отечественного фондового рынка продолжают оставаться недооцененными. Причем, они недооценены не только по сравнению с аналогичными активами экономически развитых стран, но и по сравнению с ценными бумагами, обращающимися на других развивающихся рынках. В качестве самого свежего примера можно привести готовящееся IPO «Детского мира» – иностранные организаторы размещения оценили нижнюю границу капитализации лидера национального рынка товаров для детей почти вдвое ниже по сравнению с их российским коллегами. Почему так происходит? Ведь внешний долг России сегодня невелик, а золотовалютные резервы Центробанка за прошлый год выросли на 5% и почти достигли 400 млрд долларов. "Проще всего было бы объяснить происходящее падением нефтяных цен и западными санкциями, однако это только часть проблемы, - подчеркивает эксперт ИК. - К тому же за два года Россия добилась высоких успехов в импортозамещении, а стоимость нефти в последнее время демонстрирует тенденцию к росту. Объяснение следует искать во внутрироссийском структурном кризисе. Он начал набирать обороты еще до 2014 года. Обвал цен на энергоносители только подтвердил, что прежняя модель роста за счет экспорта сырья себя исчерпала. К тому же руководство страны постоянно оттягивает начало структурных реформ, предпочитая развитию внутреннюю стабильность. И в предвыборном 2017 году также не стоит ожидать прорывных решений, поскольку они предусматривают непопулярные меры. Таким образом, на отечественном фондовом рынке велико влияние внешних факторов политического характера, и это должны учитывать инвесторы, планирующие приобретать российские активы". Отдельно эксперт остановился на ценных бумагах компаний нефтяного сектора. Сегодня поддержку им оказывает решение ОПЕК сократить ежедневные объемы добычи нефти. И пока эта договоренность выполняется. Таким образом, на протяжении трех месяцев (до мая, когда страны нефтяного картеля будут принимать решение о продлении или отмене моратория) стоит ожидать постепенного роста стоимости нефти, что создает предпосылки для возможного роста нефтяных ценных бумаг. "Стоит обратить внимание на ценные бумаги аграрных компаний. Импортозамещение, о положительном влиянии которого было сказано выше, позволило АПК в 2016 году вырасти на 4%, – и это едва ли не единственный растущий сектор российской экономики, - продолжает анализ О. Якушев. - К тому же поддержку агропрому оказывают на самом высоком уровне в целях расширения международных рынков сбыта российской аграрной продукции. В качестве примера можно привести предварительные договоренности об увеличении поставок российского зерна в страны Латинской Америки (Бразилия, Уругвай), а также продолжающиеся переговоры о допуске российских компаний на мясной рынок Китая, крупнейшего в мире потребителя свинины и говядины. Использование валюты в качестве средства защиты от инфляции нам представляется сомнительным решением. Однако доллары можно использовать для покупки ценных бумаг, номинированных в валюте – как акций иностранных корпораций, так и еврооблигаций, выпущенных отечественными компаниями. Евробонды российских банков обещают годовую доходность в среднем в 3 раза выше, чем ставки по валютным депозитам в этих же банках. Остается добавить, что в 2017 году эксперты ожидают оживления на валютном долговом рынке, поскольку этому способствует текущий приемлемый уровень заимствования". Что касается российского рубля, то в начале года агентство Bloomberg отнесло его к сильным валютам, выбрав в качестве критерия оценки рост стоимости по отношению к доллару США. Такое же мнение сложилось у аналитиков Society General и Credit Suisse. Потенциал укрепления рубля в первом полугодии оценивался в 6.5%. Однако это было до того, как Минфин и ЦБ РФ стали проводить финансовую политику, которая в перспективе должна привести к ослаблению рубля приблизительно на 10%, уточняет эксперт ИК "Церих Кэпитал Менеджмент".
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10 февраля 2017 года 16:01
"Курс рубля сохраняет позиции вблизи 59 за доллар. В нынешней ситуации это неплохая новость для российской валюты, поскольку говорит о сигнализации, а не о "исчерпании возможностей для дальнейшего роста", на чем настаивают некоторые. Сейчас на рубль оказывается достаточно сильное давление. С одной... читать дальше
.10 февраля 2017 года 15:37
"Учитывая эффект пятницы и геополитические риски, допускаем (даже на фоне роста нефтяных цен) ухудшение динамики российского рынка акций к закрытию торгов", - отмечает специалист ИК Еврофинансы Людмила Моисеева. читать дальше
.10 февраля 2017 года 15:18
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.10 февраля 2017 года 14:58
Начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко ожидает, что до конца дня рынок сохранит боковую или слабонегативную динамику. Индекс ММВБ может потерять до 0,5%, до уровня 2160 п. хотя к вечеру не исключен отскок. Поводов для беспокойства нет, но... читать дальше
.10 февраля 2017 года 14:35
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.10 февраля 2017 года 13:25
Нефть умеренно прибавляет в ожидании отчетов МЭА и ОПЕК и предварительных оценках по сокращению производства в рамках сделки ОПЕК+, - отмечает аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов. - Сегодня дополнительно поддержку оказывает позитивная статистика по торговому балансу Китая, где все компоненты... читать дальше
.10 февраля 2017 года 12:59
Рубль сохраняет привлекательность на фоне общего оптимизма и подрастающих нефтяных цен - "Нордеа Банк"
"Рубль сохраняет привлекательность на фоне общего оптимизма и подрастающих нефтяных цен. Накануне глобальные рынки радушно восприняли заявления Д. Трампа о намерении обнародовать в ближайшее время программу фискальных стимулов. Вместе с тем, на этом же фоне несколько смещаются ожидания по... читать дальше
.10 февраля 2017 года 12:41
"Заявление президента США о намерении в течении 2-3 недель представить план налоговой реформы не только вытолкнуло американские фондовые индексы на новые максимумы, но и заряжает оптимизмом глобальные рынки, - комментирует главный аналитик ВТБ24 Станислав Клещев. - Обозначение срока обнародования... читать дальше
.10 февраля 2017 года 12:09
"Мы по-прежнему считаем, что первое в этом году снижение ставки составит 50 б.п. и состоится в июне, а на рынке ОФЗ в ближайшие месяцы будет преобладать "боковая" динамика. После закрытия вчерашних торгов в РФ доходность UST-10 подросла на 5 б.п. до 2,41% на фоне заявлений Д.Трампа в ближайшие... читать дальше
.10 февраля 2017 года 11:56
Sberbank Investment Research, аналитическое подразделение Sberbank CIB, прекращает анализ "Уралкалия" (MOEX: URKA), сообщается в обзоре инвестбанка. "После нескольких программ обратного выкупа акций "Уралкалия" в 2015-2016 годах их доля в свободном обращении сильно сократилась и сейчас... читать дальше
.10 февраля 2017 года 11:45
Рынок акций РФ утром подрос, бумаги "Детского мира" на первых торгах вошли в тройку лидеров по оборотам
Москва. 10 февраля. Рынок акций РФ утром в пятницу подрос по индексам вслед за ралли на мировых площадках, однако движение выглядит неуверенным из-за укрепления рубля; бумаги "Детского мира" на первых биржевых торгах после первичного размещения (IPO) вошли в тройку лидеров по оборотам, показав резкий скачок вверх и обратный откат к цене IPO. читать дальше
.10 февраля 2017 года 11:30
"Торги на валютном рынке вчера завершились умеренным укреплением рубля. Повышение нефтяных котировок позволяет российской валюте приближаться к локальным максимумам, несмотря на однозначный сигнал денежных властей о нежелательности такого движения. Курс бивалютной корзины по итогам дня снизился на... читать дальше
.10 февраля 2017 года 11:26
"Сегодня на российском рынке мы ожидаем "боковое" движение в течение дня под влиянием коррекции "коротких" позиций. Сегодня индекс ММВБ может вырасти до уровня 2180 пунктов, индекс РТС вырастет до 1170-1175 пунктов вследствие понижения пары доллар/рубль в район 59-59,5 на ожиданиях дальнейшего... читать дальше
.10 февраля 2017 года 11:01
Вчера доллар США резко укрепился на международном валютном рынке (пара доллар/иена сейчас торгуется в районе 113,8, а евро/доллар — около 1,065) после комментариев Д. Трампа о том, что он рассчитывает объявить что-то «феноменальное» по поводу корпоративных налогов в ближайшие две-три недели. Их... читать дальше
.10 февраля 2017 года 10:48
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