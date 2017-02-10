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Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Сегодня возможно полноценное повышение по индексу РТС - ИФ "Олма"
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10 февраля 2017 года 09:47
Сегодня возможно полноценное повышение по индексу РТС - ИФ "Олма"
"Внешний фон в целом позволяет говорить о возможности полноценного повышения по индексу РТС. Хотя слабая активность покупателей последних торговых дней несколько настораживает. По итогам квартальной ребалансировки состав индекса MSCI Russia Standart не изменился. Эта новость должна позитивно сказаться на аутсайдере последних дней - котировках акций Газпрома. Также стоит обратить внимание среднесрочным инвесторам на бумаги Русала и Фосагро. Текущие ценовые уровни кажутся хорошим моментом для увеличения среднесрочных позиций", - полагает начальник отдела торговых операций ИФ "Олма" Антон Манаев.
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10 февраля 2017 года 16:01
"Курс рубля сохраняет позиции вблизи 59 за доллар. В нынешней ситуации это неплохая новость для российской валюты, поскольку говорит о сигнализации, а не о "исчерпании возможностей для дальнейшего роста", на чем настаивают некоторые. Сейчас на рубль оказывается достаточно сильное давление. С одной... читать дальше
.10 февраля 2017 года 15:37
"Учитывая эффект пятницы и геополитические риски, допускаем (даже на фоне роста нефтяных цен) ухудшение динамики российского рынка акций к закрытию торгов", - отмечает специалист ИК Еврофинансы Людмила Моисеева. читать дальше
.10 февраля 2017 года 15:18
Вполне вероятно, что перед разворотом тренда котировки доллара опустятся до 57 рублей 60 копеек - "Аналитика Онлайн"
"Что касается курса доллара и российской валюты, то здесь мы свои рекомендации не меняем. Мы считаем, что "дно" где-то рядом. Вполне вероятно, что перед разворотом тренда котировки доллара опустятся до 57 рублей 60 копеек, может быть, даже будут попытки прорыва в район отметки 56,40. Именно в... читать дальше
.10 февраля 2017 года 14:58
Начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко ожидает, что до конца дня рынок сохранит боковую или слабонегативную динамику. Индекс ММВБ может потерять до 0,5%, до уровня 2160 п. хотя к вечеру не исключен отскок. Поводов для беспокойства нет, но... читать дальше
.10 февраля 2017 года 14:35
"На открытии торговой сессии рубль продемонстрировал заметное укрепление против доллара – в район 58,70 руб./долл., - отмечает руководитель дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов. - Впоследствии российская валюта отступила от своих максимумов, но... читать дальше
.10 февраля 2017 года 13:25
Нефть умеренно прибавляет в ожидании отчетов МЭА и ОПЕК и предварительных оценках по сокращению производства в рамках сделки ОПЕК+, - отмечает аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов. - Сегодня дополнительно поддержку оказывает позитивная статистика по торговому балансу Китая, где все компоненты... читать дальше
.10 февраля 2017 года 12:59
Рубль сохраняет привлекательность на фоне общего оптимизма и подрастающих нефтяных цен - "Нордеа Банк"
"Рубль сохраняет привлекательность на фоне общего оптимизма и подрастающих нефтяных цен. Накануне глобальные рынки радушно восприняли заявления Д. Трампа о намерении обнародовать в ближайшее время программу фискальных стимулов. Вместе с тем, на этом же фоне несколько смещаются ожидания по... читать дальше
.10 февраля 2017 года 12:41
"Заявление президента США о намерении в течении 2-3 недель представить план налоговой реформы не только вытолкнуло американские фондовые индексы на новые максимумы, но и заряжает оптимизмом глобальные рынки, - комментирует главный аналитик ВТБ24 Станислав Клещев. - Обозначение срока обнародования... читать дальше
.10 февраля 2017 года 12:09
"Мы по-прежнему считаем, что первое в этом году снижение ставки составит 50 б.п. и состоится в июне, а на рынке ОФЗ в ближайшие месяцы будет преобладать "боковая" динамика. После закрытия вчерашних торгов в РФ доходность UST-10 подросла на 5 б.п. до 2,41% на фоне заявлений Д.Трампа в ближайшие... читать дальше
.10 февраля 2017 года 11:56
Sberbank Investment Research, аналитическое подразделение Sberbank CIB, прекращает анализ "Уралкалия" (MOEX: URKA), сообщается в обзоре инвестбанка. "После нескольких программ обратного выкупа акций "Уралкалия" в 2015-2016 годах их доля в свободном обращении сильно сократилась и сейчас... читать дальше
.10 февраля 2017 года 11:45
Рынок акций РФ утром подрос, бумаги "Детского мира" на первых торгах вошли в тройку лидеров по оборотам
Москва. 10 февраля. Рынок акций РФ утром в пятницу подрос по индексам вслед за ралли на мировых площадках, однако движение выглядит неуверенным из-за укрепления рубля; бумаги "Детского мира" на первых биржевых торгах после первичного размещения (IPO) вошли в тройку лидеров по оборотам, показав резкий скачок вверх и обратный откат к цене IPO. читать дальше
.10 февраля 2017 года 11:30
"Торги на валютном рынке вчера завершились умеренным укреплением рубля. Повышение нефтяных котировок позволяет российской валюте приближаться к локальным максимумам, несмотря на однозначный сигнал денежных властей о нежелательности такого движения. Курс бивалютной корзины по итогам дня снизился на... читать дальше
.10 февраля 2017 года 11:26
"Сегодня на российском рынке мы ожидаем "боковое" движение в течение дня под влиянием коррекции "коротких" позиций. Сегодня индекс ММВБ может вырасти до уровня 2180 пунктов, индекс РТС вырастет до 1170-1175 пунктов вследствие понижения пары доллар/рубль в район 59-59,5 на ожиданиях дальнейшего... читать дальше
.10 февраля 2017 года 11:01
Вчера доллар США резко укрепился на международном валютном рынке (пара доллар/иена сейчас торгуется в районе 113,8, а евро/доллар — около 1,065) после комментариев Д. Трампа о том, что он рассчитывает объявить что-то «феноменальное» по поводу корпоративных налогов в ближайшие две-три недели. Их... читать дальше
.10 февраля 2017 года 10:48
Нефть вчера продолжила отскакивать на волне позитива после прогноза Goldman Sachs о дефиците в первой половине этого года. Статистика по росту импорта сырой нефти Китаем также сыграла в плюс: +27,5% г/г, до 8,01 млн барр./день. Сегодня выйдет отчет МЭА, а в понедельник отчет ОПЕК, которые дадут... читать дальше
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