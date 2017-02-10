Утренние прогнозы: индексы отыграют часть потерь

В пятницу аналитики прогнозируют позитивное открытие отечественного фондового рынка. Индексы отыграют часть потерь.

ИФК "Солид" (Олег Шагов): "Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе 2175 пунктов по индексу ММВБ, предполагая, что в условиях благоприятного внешнего фона этот фондовый индикатор предпримет попытку частично отыграть понесенные в последние дни потери".

"Инвестиционная палата" (Александр Волынский): "Отечественный фондовый рынок откроет пятницу, скорее всего, в "плюсе". Покупателей поддержит позитивный настрой на зарубежных площадках. За последние дни индекс ММВБ вернулся ближе к нижней границе диапазона за несколько месяцев, что, вероятно, обуславливает поиск моментов для спекулятивных покупок с целью выше 2200 пунктов. Ситуация ухудшится, если индекс ММВБ перейдет в консолидацию ниже 2150 пунктов. В этом варианте следующим ориентиром, по нашему мнению, выступит 2050-2100 пунктов. В тоже время потенциальный пробой 2150 с последующим возвращением выше 2170-2180 стоит рассматривать в пользу покупателей".

"Промсвязьбанк" (Илья Фролов): "Мы полагаем, что сегодня на российском фондовом рынке вероятна реализация повышательной коррекции к снижению, наблюдавшемуся на протяжении всей этой недели. Факторами роста могут выступить близость сильного уровня поддержки, улучшение динамики цен на нефть и имеющиеся предпосылки для повышения "аппетита" к риску в глобальных активах. На этом фоне индекс ММВБ может подняться в район 2185-2190 пунктов, "лучше рынка" могут быть акции банков и электроэнергетика, а также потребсектор".

ИФ "Олма" (Антон Манаев): "Внешний фон в целом позволяет говорить о возможности полноценного повышения по индексу РТС. Хотя слабая активность покупателей последних торговых дней несколько настораживает. По итогам квартальной ребалансировки состав индекса MSCI Russia Standart не изменился. Эта новость должна позитивно сказаться на аутсайдере последних дней - котировках акций Газпрома. Также стоит обратить внимание среднесрочным инвесторам на бумаги Русала и Фосагро. Текущие ценовые уровни кажутся хорошим моментом для увеличения среднесрочных позиций".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Российские индексы, демонстрирующие снижение всю неделю, сегодня на благоприятном внешнем фоне продемонстрируют рост. Не стоит забывать, что осторожные инвесторы предпочтут зафиксировать доход от "коротких" позиций, которые принесли за эту неделю неплохой доход. Транснефть - 8%, Северсталь - 4,82%, Роснефть - 4,4%, Газпром - 4,5 %. Российские экспортеры продолжают оставаться под давлением из-за слишком крепкого рубля, хотя сегодня они также имеют шансы на рост на фоне общей позитивной динамики фондового рынка".