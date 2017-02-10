На рынке рублевых корпоративных бондов в пятницу не сложится ярко выраженной динамики

Москва. 10 февраля. На рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу, скорее всего, не сложится ярко выраженной динамики цен на фоне сохранения Банком России ключевой ставки на уровне 10% годовых по итогам заседания 3 февраля и противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают эксперты.

Рынок акций США завершил торги в четверг в "плюсе", и все три основных фондовых индекса совместно обновили рекорды впервые с 25 января, лидерами роста стали нефтегазовые и финансовые компании. Положительное влияние на рынок оказали квартальные отчеты компаний и растущие цены на нефть: WTI с поставкой в марте подорожала на 1,3% - до $53 за баррель. Инвесторы продолжают внимательно отслеживать заявления президента США Дональда Трампа и его администрации. В четверг Д.Трамп пообещал в ближайшие несколько недель сделать "феноменальное объявление" о планах налогообложения. Обещания снизить налоги поддерживали рост фондового рынка США, однако до сих пор президент не раскрыл никаких подробностей.

Председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймс Баллард заявил в четверг, что процентные ставки ФРС могут остаться на низком уровне до конца 2017 года. Он пока не видит существенных причин для изменения ставок.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона активно поднимаются в пятницу, участники рынка реагируют на позитивные статданные из Китая, который существенно нарастил экспорт и импорт в январе, на пороге потенциальной торговой войны с США. Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific в ходе торгов поднялся на 0,9% и достиг максимума с июля 2015 года. Гонконгский Hang Seng поднялся на 0,7%, китайский Shanghai Composite - на 0,6%. Ралли индексов материкового Китая на этой неделе является максимальным с ноября. Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 1%, южнокорейский индекс Kospi - 0,5%. Японский индекс Nikkei 225 подскочил на 2,5%.

Китай в январе увеличил экспорт в юанях на 15,9% в годовом выражении и на 7,9% в долларах, импорт - на 25,2% и 16,7% соответственно. Все показатели существенно превзошли ожидания рынка. Между тем Goldman Sachs предупреждает инвесторов о необходимости готовиться к предстоящей торговой войне США и Китая. Аналитики банка считают такое развитие событий практически неизбежным.

В свою очередь нефть слабо дорожает в ходе торгов в пятницу после заметного укрепления в четверг, внимание рынка вновь вернулось к сокращению добычи ОПЕК и не-ОПЕК. Цена апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures утром в пятницу увеличилась на 0,25% - до $55,77 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась также на 0,25% - до $53,13 за баррель. Накануне Brent подорожала на 0,9%, до $55,63 за баррель, WTI - на 1,3%, до $53 за баррель. Сокращение запасов бензина в США трейдеры сочли признаком растущего спроса, несмотря на резкое увеличение запасов нефти.

Госдума РФ на заседании в пятницу рассмотрит в первом чтении законопроект об освобождении граждан от уплаты налога на доходы физлиц (НДФЛ) с купонного дохода по корпоративным облигациям, выпущенным в 2017-2020 годах. НДФЛ предлагается облагать купонный доход по российским рублевым корпоративным облигациям, эмитированным с 1 января 2017 года по 31 декабря 2020 года, только в случае превышения суммы купона над суммой процентов, рассчитанной исходя из номинальной стоимости облигаций и ставки рефинансирования Банка России, увеличенной на 5 процентных пунктов.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг немного снизилась по отношению к предыдущему торговому дню и осталась ниже средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 13,266 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,395 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 9 февраля не изменился и составил 104,81 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,02%, поднявшись до 492,52 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "ДельтаКредит БО-26" (+0,75%), "Роснефть-05" (+0,2%) и "Роснефть-04" (+0,15%), а в лидерах снижения - "Внешэкономбанк БО-04" (-0,4%), "ГК ПИК БО-07" (-0,24%) и "ПКТ-02" (-0,15%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) в четверг полностью разместило в рамках программы облигации серии 001P-03 объемом 10 млрд рублей. Book building облигаций прошел 1 февраля. Ставка 1-го купона установлена в размере 11% годовых, к ней приравнены ставки 2-28-го купонов. Срок обращения бумаг - 15 лет, по выпуску предусмотрена 7-летняя оферта. По бумагам запланирована выплата ежеквартальных купонов. ГТЛК начала премаркетинг бондов серии 001Р-03 еще в декабре 2016 года. Тогда компания ориентировала инвесторов на ставку 1-го купона в диапазоне 11,5-11,9% годовых и планировала провести сбор заявок "в ближайшее время". Однако размещение тогда не было осуществлено. Облигации реализованы в рамках бессрочной программы биржевых бондов ГТЛК на 151 млрд рублей, которая была зарегистрирована в августе 2016 года.

ПАО "Челябинский трубопрокатный завод" (MOEX: CHEP) (ЧТПЗ) установило ставку 1-го купона биржевых облигаций серии БО-001Р-02 объемом 5 млрд рублей в размере 9,85% годовых. Ставка 2-10-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Срок обращения бумаг - 5 лет. Book building облигаций проходил 8 февраля. Техническое размещение запланировано на 16 февраля. В предыдущий раз ЧТПЗ размещал рублевые облигации в конце 2016 года. Сбор заявок на биржевые облигации серии БО-001P-01 объемом 5 млрд рублей проходил 22 декабря. По итогам сбора заявок ставка 1-го купона установлена на уровне 10,75% годовых. Ставка 2-8-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. В октябре 2016 года совет директоров ЧТПЗ утвердил программу биржевых облигаций на сумму до 50 млрд рублей. Максимальный срок обращения облигаций в рамках программы составляет 15 лет. Программа является бессрочной.

ООО "Газпром Капитал" (SPV-компания ПАО "Газпром" (MOEX: GAZP)) установило ставку 1-го купона по двум выпускам биржевых облигаций серий БО-05 и БО-06 объемом по 15 млрд рублей каждый на уровне 8,9% годовых. Ставки 2-14-го купонов по облигациям обеих серий приравнены к ставке 1-го купона. По выпускам планируется выплата полугодовых купонов. По 10-летним бумагам предусмотрена 7-летняя оферта. Техническое размещение бумаг обоих выпусков запланировано на 15 февраля. Сбор заявок по обоим выпускам "Газпром" провел 9 февраля. При этом книга заявок по выпуску серии БО-05 собиралась с 11:00 МСК до 15:00 МСК и сопровождалась маркетинговой активностью эмитента, а сбор заявок по выпуску серии БО-06 длился всего лишь полчаса - с 16:00 МСК до 16:30 МСК и маркетинговой активностью не сопровождался.

Газпромбанк (MOEX: GZPR) (ГПБ) 15 февраля с 11:00 МСК до 16:00 МСК проведет сбор заявок на биржевые облигации серии БО-23 объемом 5 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 9,4-9,6% годовых, что соответствует доходности к погашению через 3 года на уровне 9,62-9,83% годовых. По 3-летним бумагам предусмотрена выплата полугодовых купонов. Техническое размещение бумаг запланировано на 20 февраля.

ООО "Балтийский лизинг" выставил четыре оферты на 2020 год по биржевым облигациям серии БО-01. Компания планирует приобретать облигации объемом до 500 тыс. бумаг 14 февраля, 15 мая, 14 августа и 13 ноября 2020 года. Облигации будут выкупаться по цене 100% от номинала. Агентом по приобретению выступает банк "Открытие". Компания разместила 6-летние бумаги серии БО-01 объемом 3 млрд рублей в феврале 2015 года. Бонды имеют 24 квартальных купона. Ставка 1-8-го купонов установлена в размере 15,1% годовых, 9-24-го купона - 12,95% годовых. По бумагам 22 февраля 2017 года предстоит оферта. Дата погашения займа - 12 февраля 2021 года.