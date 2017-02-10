Рынки акций Азии выросли до максимума за 18 месяцев

Рынок акций США завершил торги в четверг в "плюсе". Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) активно поднимаются в пятницу. Нефть слабо дорожает в ходе торгов в пятницу.

Рынок акций США завершил торги в четверг в "плюсе", и все три основных фондовых индекса совместно обновили рекорды впервые с 25 января, лидерами роста стали нефтегазовые и финансовые компании.

Положительное влияние на рынок оказали квартальные отчеты компаний и растущие цены на нефть: WTI с поставкой в марте подорожала на 1,3%, до $53 за баррель.

Инвесторы продолжают внимательно отслеживать заявления президента США Дональда Трампа и его администрации. В четверг Д.Трамп пообещал в ближайшие несколько недель сделать "феноменальное объявление" о планах налогообложения. Обещания снизить налоги поддерживали рост фондового рынка США, однако до сих пор президент не раскрыл никаких подробностей.

"Комментарии о налогах - именно то, чего рынок так ждал последнее время, и они помогают" обеспечить дальнейший рост, отметил главный рыночный стратег Boston Private Wealth Роберт Павлик.

Число заявок на пособие по безработице в США неожиданно снизилось на 12 тыс. - до минимума с ноября, 234 тыс. Аналитики в среднем ожидали повышения показателя на 3 тыс. - с 246 тыс. до 249 тыс.

Председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймс Баллард заявил в четверг, что процентные ставки ФРС могут остаться на низком уровне до конца 2017 года. Он пока не видит существенных причин для изменения ставок.

В рамках Dow Jones Industrial Average подъем возглавили производитель спортивных товаров Nike Inc. (+2,7%) и ритейлер Wal-Mart Stores Inc. (+1,9%).

Бумаги Bank of America Corp. подорожали на 1,8%, Morgan Stanley - на 2,1%, JPMorgan Chase & CO. - на 1,4%, Goldman Sachs - на 1,6%.

Курс акций Tesla поднялся на 2,7% на торгах в Нью-Йорке. По сообщениям американских СМИ, Tesla выпустит тестовую версию нового автомобиля Model 3 в феврале. Ранее компания намеревалась запустить Model 3 в серийное производство до середины года.

Цена бумаг Viacom Inc., которой принадлежат каналы MTV, Comedy Central и Nickelodeon, выросла на 4,3%, поскольку прибыль и выручка компании связи за I финквартал превзошли ожидания.

Рыночная стоимость Twitter рухнула на 12%. Рост выручки в IV квартале замедлился до 1% и оказался слабее прогнозов, месячная аудитория почти не изменилась, чистый убыток существенно вырос.

Бумаги Coca-Cola Co. подешевели на 1,8% из-за слабого прогноза на текущий год, хотя прибыль и выручка за IV квартал в целом соответствовали ожиданиям рынка.

Котировки акций Thomson Reuters Corp. опустились на 3,2%. Выручка информационно-новостного агентства в IV квартале снизилась на 0,9%, до $2,86 млрд, скорректированная прибыль составила 60 центов на акцию, оба показателя совпали с ожиданиями рынка. Отчетность за минувший квартал включает единовременную прибыль в размере $1,97 млрд от прекращения ряда операций.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам сессии 9 февраля вырос на 118,06 пункта (0,59%) - до 20172,40 пункта.

Standard & Poor's 500 поднялся на 13,20 пункта (0,58%), до 2307,87 пункта.

Значение Nasdaq Composite увеличилось на 32,73 пункта (0,58%) - до 5715,18 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) активно поднимаются в пятницу, участники рынка реагируют на позитивные статданные из Китая, который существенно нарастил экспорт и импорт в январе, на пороге потенциальной торговой войны с США, пишет Financial Times.

Вместе с тем инвесторов обрадовало обещание президента США Дональда Трампа в ближайшие несколько недель сделать "феноменальное объявление" о планах налогообложения.

Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific в ходе торгов поднялся на 0,9% и достиг максимума с июля 2015 года.

Гонконгский Hang Seng поднялся на 0,7%, китайский Shanghai Composite - на 0,6%. Ралли индексов материкового Китая на этой неделе является максимальным с ноября.

Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 1%, южнокорейский индекс Kospi - 0,5%.

Японский индекс Nikkei 225 подскочил на 2,4%, более широкий Topix - на 2,1%.

Как сообщалось, Китай в январе увеличил экспорт в юанях на 15,9% в годовом выражении и на 7,9% в долларах, импорт - на 25,2% и 16,7% соответственно. Все показатели существенно превзошли ожидания рынка.

Между тем Goldman Sachs предупреждает инвесторов о необходимости готовиться к предстоящей торговой войне США и Китая. Аналитики банка считают такое развитие событий практически неизбежным.

Д.Трамп в ходе встречи с представителями авиакомпаний США отметил, что его планы по снижению налогов для американских компаний движутся с опережением графика. Перспективы ослабления налогового бремени в США поддерживали рост на многих финансовых рынках, однако до сих пор президент не раскрыл никаких подробностей.

"Снижение общего налогового бремени на американский бизнес - большое событие, - заявил президент США. - И мы собираемся объявить кое-что феноменальное с точки зрения налогов и развития нашей авиационной инфраструктуры, я бы сказал, в следующие две-три недели".

Рыночная стоимость Taiwan Cement подскочила на 6,2% на ожиданиях повышения цен на цемент и другие стройматериалы благодаря спросу в Китае.

Цена бумаг японской косметической компании Shiseido рухнула на 7%, поскольку аналитики Credit Suisse назвали ее прогноз на 2017 год "неожиданно слабым".

Нефть слабо дорожает в ходе торгов в пятницу после заметного укрепления в четверг, внимание рынка вновь вернулось к сокращению добычи ОПЕК и не-ОПЕК, сообщает CNBC.

Влияние позитивных данных об экспорте и импорте Китая на нефтяные цены остается сдержанным.

Цена апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures утром в пятницу увеличилась на 0,1% - до $55,68 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась на 0,1% - до $53,07 за баррель.

Накануне Brent подорожала на 0,9%, до $55,63 за баррель, WTI - на 1,3%, до $53 за баррель. Сокращение запасов бензина в США трейдеры сочли признаком растущего спроса, несмотря на резкое увеличение запасов нефти.

"Думаю, рынок заморожен. Если мы и дальше будем видеть соблюдение договоренностей ОПЕК и не-ОПЕК на 85-95%, а запасы в США будут сокращаться, нас ждет еще один виток роста", - считает старший партнер Energy Management Institute Доминик Чиричелла.