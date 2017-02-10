"Магнит" имеет шанс сохранить за собой место в топ-4 MSCI Russia 10/40 - "ВТБ Капитал"

Глобальные депозитарные расписки (GDR) "Магнита" имеют шанс сохранить за собой место в списке "тяжеловесов" индекса MSCI Russia 10/40 по итогам очередной квартальной ребалансировки, результаты которой будут объявлены в ночь с 24 на 25 февраля по московскому времени, говорится в обзоре аналитика "ВТБ Капитала" Ильи Питерского.

Все изменения вступят в силу 1 марта.

Исходя из цен с начала февраля и до 8 февраля, "Магнит" (MOEX: MGNT) из-за слабой динамики котировок мог уступить свое место "НОВАТЭКу". Между тем в настоящее время, по оценкам И.Питерского, котировки GDR "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) до даты отсечки (цена закрытия на 24 февраля) должны обогнать по динамике котировок GDR "Магнита" на 2,6% для того, чтобы получить место в топ-4 индекса MSCI Russia 10/40. Если это произойдет, вес GDR "Магнита" в индексе MSCI Russia 10/40 будет понижен на 3,9 процентного пункта - до 4,5%, а вес GDR "НОВАТЭКа" повышен на 4,4 процентного пункта - до 9%", - говорится в обзоре.

Индексы MSCI носят прикладной характер: многие инвестиционные фонды их "покупают", то есть вкладываются в акции, входящие в структуру индекса, пропорционально весу в нем, а также разрабатывают сложные структурные инструменты на основе индексов. Включение в индекс MSCI гарантирует акциям компаний более высокую ликвидность.

Распределение весов в индексе MSCI Russia 10/40 важно с точки зрения активов фондов, вкладывающих средства в Россию, так как многие из них обязаны следовать директивам UCITS III, которые, в частности, предполагают запрет на аллокацию более 10% активов в акции одной компании.