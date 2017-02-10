Доллар может вернуться выше 59 рублей - InstaForex

"Накануне вечером появилась информация о том, что сразу несколько сенаторов-республиканцев обратились к Трампу с предложением не только сохранить санкции против России, но и ввести новые. Такие настроения в сенате сигнализируют о снижении вероятности скорой отмены санкций и таят в себе понижательные риски для российских активов, включая рубль. На этом фоне сегодня могут сформироваться условия для восстановления доллара в паре с рублем. Свою роль также может сыграть фиксация прибыли перед выходными. Так, пара может вернуться за пределы 59 рублей", - предупреждает аналитик InstaForex Игорь Ковалев.