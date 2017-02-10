Отечественный фондовый рынок откроет пятницу, скорее всего, в "плюсе" - Инвестиционная палата

"Отечественный фондовый рынок откроет пятницу, скорее всего, в "плюсе". Покупателей поддержит позитивный настрой на зарубежных площадках. За последние дни индекс ММВБ вернулся ближе к нижней границе диапазона за несколько месяцев, что, вероятно, обуславливает поиск моментов для спекулятивных покупок с целью выше 2200 пунктов. Ситуация ухудшится, если индекс ММВБ перейдет в консолидацию ниже 2150 пунктов. В этом варианте следующим ориентиром, по нашему мнению, выступит 2050-2100 пунктов. В тоже время потенциальный пробой 2150 с последующим возвращением выше 2170-2180 стоит рассматривать в пользу покупателей", - указывает управляющий активами Инвестиционной палаты Александр Волынский.